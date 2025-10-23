Amigo de Baby Demoni revela audios y chats inéditos de sus últimas horas: “No sé qué hacer"

La muerte de María Alejandra Esquin, popularmente conocida como ‘Baby Demoni’, una joven creadora de contenido de 24 años, continúa rodeada de dudas. La influencer falleció en un hospital privado de Bogotá el miércoles 15 de octubre de 2025. Aunque los primeros reportes indicaban que había sido hallada en su vivienda en extrañas circunstancias, sus allegados y familiares han revelado sus hipótesis de lo sucedido.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Una de las voces más cercanas y cruciales sobre lo ocurrido es la de Robin Alexis Parra Gamboa, conocido en redes como ‘La fresa más nea’, quien se identifica como el mejor amigo de Baby Demoni y compartió los últimos momentos de angustia de la joven a través de mensajes y llamadas. Sus recientes declaraciones y la revelación de los audios enviados por la influencer arrojan nuevos detalles para la investigación.

Gritos, celos y acusaciones de infidelidad

Robin Alexis Parra fue testigo de la supuesta discusión que la joven tuvo con su pareja, Miguel Ángel López, conocido en redes como ‘Samor one’. La pareja mantenía una relación de cinco años y convivía junta.

Parra relató que intentó contactar a Baby Demoni la tarde del 14 de octubre de 2025. Tras llamarla a las 2 p.m., la joven contestó “gritando, llorando, angustiada”. En medio de la comunicación, Robin asegura que podía escuchar los gritos de su pareja, Samor one.



El joven reveló detalles sobre los últimos momentos con vida de Baby Demoni en el pódcast Más allá del silencio. La influencer, que se encontraba recuperándose de varias cirugías estéticas, le contó a su amigo que Samor one la estaba acusando de tener una relación con él.

Publicidad

Robin dijo haberse sorprendido con esa confesión. “Ella me manifestó que él (Samor one) la estaba acusando de tener relaciones conmigo y que la hija de Baby Demoni nos había visto, incluso tenía las declaraciones de la menor grabadas en un audio”, comentó.



En ese momento, el joven escuchó a Samor one muy molesto, refiriéndose a él y amenazándolo. En medio de los gritos, Baby Demoni le expresó a Robin su desesperación. “Ella seguía llorando y diciendo: ‘No sé qué hacer, parce. Estoy desesperada”.

Su mejor amigo afirmó que le aconsejó que se fuera, señalando que el control de su pareja ya había empezado con otras personas de su círculo social. “Sálgase de allá si usted quiere algo diferente. No caiga en esa relación tóxica, sálgase de allá”.



Audios reveladores

Sobre el origen de los rumores de infidelidad, Robin contó que su amiga se preguntaba quién había difundido esa versión. Según él, Baby Demoni le dijo: “Él me dijo que era alguien de nuestro círculo social. ¿Cómo se van a poner a inventar eso? Me trató muy mal, que por eso no se me arrimaba, que me tenía asco”.

Publicidad

Robin asegura que, consciente de que la joven había recibido ofertas de ayuda, incluso de Yina y Juliana Calderón, le insistió: “usted sabe que las Calderón le ofrecieron un apartamento, váyase ¿qué más avisos de la vida quiere?”

Tras la preocupación, Robin llamó a Valentina, la hermana de Baby Demoni. Le pidió que dejara el orgullo a un lado debido a que no sabía cuándo sería la última vez que hablaría con su ser querido, y le advirtió que su hermana “puede atentar contra su vida”.

Minutos después, Robin recibió una llamada de un número desconocido. La mujer le dijo: “Encontraron a Alejandra colgada”, y agregó que “no tiene nada en su cuello como si se hubiera ahorcado”.

Baby Demoni fue trasladada de urgencia al hospital, donde poco después se confirmó su fallecimiento. “Cuando llegó la hermana, me abrazó llorando y me dijo que Alejandra estaba muy mal. Que había llegado sin signos vitales, que le hicieron maniobras de reanimación, tuvo dos paros cardiorrespiratorios y su cerebro llevaba 30 minutos sin oxígeno”, relató Parra.



Doloroso testimonio de la madre de Baby Demoni

Yenny, madre de Baby Demoni, rompió el silencio con dos videos publicados en su cuenta de TikTok. No solo pidió justicia para que el caso de su hija no quede impune, sino que describió la relación de su hija con ‘Samor one’ como tóxica y controladora.

Publicidad

“Mis hijas se dieron cuenta que el desgraciado la tenía manipulada, todo le controlaba, todo, su teléfono, sus cuentas, todo”, reveló. También relató que su hija fue víctima de agresiones físicas en varias ocasiones. “Me le hacía daño a mi hija, varias veces la golpeó, y yo le decía: ‘Mami, ¿por qué permite eso?’ y ella me decía: ‘Ay, mamá, no se meta’, y yo entiendo porque estaba enamorada”, afirmó.

En un momento de profundo dolor, la madre se dirigió directamente a la pareja de su hija: “Ella era mi vida, mi amor. Me la arrebataste Miguel López, me la arrebataste, me la quitaste. Le quitaste una madre a Brianna, me quitaste una hija a mí. Ya no tengo lágrimas, estoy cansada de tomar pastas para dormir”.

Publicidad

Asimismo, relató cómo fueron los últimos momentos con Baby Demoni tras enterarse de su fallecimiento. “Yo le besé todo, su cuerpo, su carita, sus orejitas, sus manos, sus piecitos, sus rodillas y yo la miraba y pensaba que esto era un sueño”, dijo. Recordó que gritó y le pidió a Dios que la dejara "ocupar su lugar", porque ya no encontraba razones para seguir viviendo. “Le decía a Dios que me pusiera en el lugar de ella porque se me acabaron las ganas de vivir”, señaló.

Sobre el proceso judicial, la mujer pidió que las investigaciones avancen con celeridad y que se esclarezcan los hechos. “Yo sé que esto es un proceso, que hay muchas cosas que no se pueden decir. Cosas que uno como familia sabe y no puede hablar, y toca esperar que las autoridades vayan haciendo y armando el caso. Yo les pido que no quede en impunidad la muerte de mi hija”, enfatizó.

El caso de Baby Demoni ha generado gran conmoción en redes sociales, donde seguidores, amigos y otros creadores de contenido han expresado su tristeza y pedido justicia.

Hasta el momento, las circunstancias exactas que rodearon la muerte de María Alejandra Esquin siguen siendo materia de investigación por parte de las autoridades, que intentan establecer si se trató de un suicidio o, como sostienen sus allegados, de un posible “intento de homicidio”.