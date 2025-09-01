Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Detalles del cruel homicidio de comerciante en Ubaté que terminó incinerado: hay 4 capturados

Detalles del cruel homicidio de comerciante en Ubaté que terminó incinerado: hay 4 capturados

Según las investigaciones, un exsocio de la víctima habría planeado el robo de más de 3.000 millones en bienes y dinero, contratando a los presuntos autores del crimen.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: septiembre 01, 2025 03:12 p. m.
Detalles del cruel homicidio de comerciante en Ubaté que terminó incinerado: hay 4 capturados
Los detenidos podrían pagar una pena superior a los 40 años -
Archivo