Detalles del cruel homicidio de comerciante en Ubaté que terminó incinerado: hay 4 capturados

El pasado 23 de junio marcó un capítulo oscuro en la historia de Ubaté, Cundinamarca. Luis Miguel Rocha, un comerciante de 58 años, fue víctima de un homicidio que estremeció a la comunidad por su sevicia y planificación. Según la Fiscalía General de la Nación, el crimen no fue producto del azar, sino de una operación meticulosamente ejecutada por presuntos integrantes de la estructura delincuencial conocida como ‘Los Toches’.

Por solicitud del ente acusador, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a los cuatro hombres señalados de cometer el crimen: Bayron Steven Gil Martínez, Freddy Giovanny Ramírez Rivera, Erick Alexander Rolón Serrano y Martín Steven Salazar Bello. Estos cuatro sujetos habrían viajado desde Bucaramanga, Cúcuta y Medellín hasta Ubaté para coordinar el asesinato del comerciante. Salazar Bello, según las investigaciones, habría dado la orden de ejecutar el crimen, mientras que Gil Martínez se encargó de labores de vigilancia.

Ramírez Rivera y Rolón Serrano, por su parte, habrían ingresado a la vivienda de Rocha en el barrio San Francisco, donde lo intimidaron con armas de fuego. Allí lo despojaron de joyas, 250 millones de pesos en efectivo y dos armas enchapadas en oro con incrustaciones de diamante. Luego, lo golpearon brutalmente en la cabeza, lo asfixiaron y, en un acto de absoluta crueldad, incineraron su cuerpo.



Durante los allanamientos realizados por las autoridades, fue capturado en flagrancia Teófilo Alfonso Rolón Botello, quien tenía en su poder municiones. Aunque no se le vinculó directamente con el homicidio, permanecerá privado de la libertad en su lugar de residencia.

Los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía permitieron imputar a los cinco capturados los delitos de homicidio agravado, hurto calificado agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y tráfico de estupefacientes. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.



Un exsocio lo habría mandado a asesinar

Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, indicó que “hemos capturado a la banda delictiva Los Toches, responsable del homicidio de Luis Miguel Rocha, como también del hurto a su residencia”. Agregó el gobernador que, “de acuerdo con las investigaciones, el interés de un exsocio era robarle más de 3.000 millones de pesos en dinero, joyas y títulos valores, por lo que contrató a estos delincuentes que han sido capturados y deberán enfrentar penas que pueden superar los 40 a 60 años de prisión”.

El caso de Luis Miguel Rocha revela la violencia con la que operan algunas estructuras criminales, además de la capacidad de coordinación entre individuos provenientes de distintas regiones del país.

Por ahora, la Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer completamente los hechos y garantizar justicia para la familia del comerciante.

