En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VISA DE PETRO
FALSA CAPITANA INFILTRADA
PACTO HISTÓRICO
HOTEL EN SAN ANDRÉS
ENTREVISTA MARLOS MORENO
MILLONARIOS
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Perrito fue encontrado arrastrando un tumor canceroso en Kennedy: vivía en una terraza sin cuidados

Perrito fue encontrado arrastrando un tumor canceroso en Kennedy: vivía en una terraza sin cuidados

El animal, que presentaba una masa tumoral de gran tamaño, permanecía sin alimento, agua ni atención médica en un barrio de Kennedy. El caso ya está en manos de la Fiscalía.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 28 de sept, 2025
Comparta en:
Perrito
Perro con masa tumoral fue encontrado en total abandono tras una denuncia. -
Archivo

Publicidad

Publicidad

Publicidad