Detalles sobre caso del hombre que entró a Iglesia en Kennedy y amenazó al sacerdote con un arma

Momentos de terror vivieron los feligreses que asistían a una iglesia Católica del barrio Timiza, en la localidad de Kennedy, cuando un hombre de 56 años ingresó al lugar con un arma traumática. Los hechos ocurrieron en la mañana del domingo 7 de septiembre en la parroquia San Leonardo.

El sujeto ingresó en plena misa e incluso amenazó al sacerdote que se encontraba en el sitio. En cámaras de seguridad se ve cómo el señalado delincuente bota el arma al piso.

Unas personas que se encontraban en la iglesia lograron detener a este sujeto y llamaron a las autoridades. Uniformados de la localidad de Kennedy llegaron hasta el sitio y le dieron captura al sujeto.



El teniente coronel Norberto Caro, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, informó cómo los ciudadanos se llenaron de valor “por lo cual proceden a detenerlo y a dejarlo a disposición de la autoridad competente. La Policía Nacional reitera su compromiso con la seguridad ciudadana y continuamos invitando a toda nuestra comunidad a que denuncie cualquier hecho que pueda poner en riesgo la vida y la integridad de los habitantes de la capital colombiana”.

Noticias Caracol conoció que el hombre fue entregado a las autoridades competentes y será judicializado por el delito de amenaza. Además, las autoridades informaron que el sacerdote de la iglesia San Leonardo ya interpuso la denuncia correspondiente.

En imágenes compartidas en redes sociales se ve el momento en que el padre continúa con la misa, mientras feligreses y unidades de la Policía redujeron al hombre de 56 años.

