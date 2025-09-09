Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
GOLES LUIS JAVIER SUÁREZ
NEPAL
VALERIA AFANADOR
NUEVA EPS
LOS INFORMANTES
EGAN BERNAL
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Detalles sobre caso del hombre que entró a Iglesia en Kennedy y amenazó al sacerdote con un arma

Detalles sobre caso del hombre que entró a Iglesia en Kennedy y amenazó al sacerdote con un arma

El señalado delincuente ingresó a la parroquia San Leonardo y atemorizó a los feligreses cuando sacó un arma traumática e insinuó que le dispararía al párroco. En video quedó grabada su detención.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: septiembre 09, 2025 04:10 p. m.
Comparta en:
Detalles sobre caso del hombre que entró a Iglesia en Kennedy y amenazó al sacerdote con un arma
El hombre será judicializado por amenaza -
Redes sociales