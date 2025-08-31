Pico y placa en Bogotá del 1 al 5 de septiembre de 2025: así aplica la restricción por días

La medida de pico y placa sigue vigente en Bogotá como parte de las estrategias para reducir la congestión vehicular y mejorar la calidad del aire. Durante la semana del lunes 1 al viernes 5 de septiembre de 2025, la restricción se mantiene sin cambios y opera de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. para vehículos particulares.

El esquema funciona de acuerdo con la última cifra de la placa del vehículo:



Días impares: pueden circular las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Días pares: pueden circular las placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Con base en esta rotación, así queda el pico y placa para cada día de la semana:



Lunes 1 de septiembre (impar): habilitadas las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

habilitadas las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Martes 2 de septiembre (par): habilitadas las placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

habilitadas las placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Miércoles 3 de septiembre (impar): habilitadas las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

habilitadas las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Jueves 4 de septiembre (par): habilitadas las placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

habilitadas las placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Viernes 5 de septiembre (impar): habilitadas las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Tenga en cuenta que durante los fines de semana y festivos no aplica la restricción.



Multas y sanciones

Quienes incumplan la medida deberán pagar una multa equivalente a $604.100, además, el vehículo puede ser inmovilizado, lo que implica costos adicionales por grúa y parqueadero, de acuerdo a la página web de la alcaldía de Bogotá.



Vehículos exentos

Algunas categorías no están obligadas a cumplir con el pico y placa, entre ellas:



Vehículos eléctricos e híbridos registrados ante la Secretaría de Movilidad.

Transporte escolar, de emergencia, diplomáticos y de personas con discapacidad.

Vehículos con permiso vigente de pico y placa solidario.

Pico y placa solidario

La alternativa de pico y placa solidario permite a los conductores pagar una tarifa para circular sin restricción. El trámite es digital, se realiza a través del portal oficial de la Secretaría de Movilidad y puede solicitarse por día, mes o semestre.

Tenga en cuenta que la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá ha emitido una alerta oficial dirigida a los ciudadanos que realizan el trámite del pico y placa solidario, advirtiendo sobre la existencia de 45 sitios web falsos que ofrecen este servicio de manera fraudulenta. Esta advertencia se fundamenta en investigaciones realizadas por la entidad, que han identificado plataformas digitales, perfiles en redes sociales, números de WhatsApp y otros canales que simulan ser oficiales para captar pagos e información personal de los usuarios.



