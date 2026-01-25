¡Pilas! Así funcionará el pico y placa en Bogotá del 26 al 31 de enero de 2026

Bogotá continúa ajustando su movilidad en el cierre del primer mes del año, un periodo en el que se retoman plenamente las actividades laborales, académicas y administrativas en la ciudad. En este contexto, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) confirmó que durante la semana comprendida entre el lunes 26 y el sábado 31 de enero de 2026 se mantendrá vigente el esquema habitual de pico y placa para vehículos particulares, una medida clave para regular el flujo vehicular en la capital.



El pico y placa en Bogotá funciona de lunes a viernes, en el horario comprendido entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche. Durante ese lapso, la circulación de vehículos particulares se autoriza o restringe de acuerdo con el último dígito de la placa. La medida no aplica los días festivos ni los sábados, lo que permite mayor flexibilidad de movilidad durante el fin de semana.



Pico y placa en Bogotá: normativa del 26 al 31 de enero

Para esta semana, el sistema de rotación se mantiene sin modificaciones. En los días impares pueden circular los vehículos con placas terminadas en los números 1, 2, 3, 4 y 5. En los días pares, la autorización corresponde a los automotores cuyas placas finalizan en 6, 7, 8, 9 y 0. Este esquema busca distribuir de manera equilibrada la circulación en las vías principales de la ciudad.

Según el calendario oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad, la programación diaria para la semana del 26 al 31 de enero de 2026 es la siguiente:



Lunes 26 de enero : al tratarse de un día par, pueden circular los vehículos particulares con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

: al tratarse de un día par, pueden circular los vehículos particulares con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Martes 27 de enero: en esta fecha impar, están habilitados para transitar los automóviles con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

en esta fecha impar, están habilitados para transitar los automóviles con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Miércoles 28 de enero: corresponde nuevamente a un día par, por lo que la circulación está permitida para los vehículos con placas 6, 7, 8, 9 y 0.

corresponde nuevamente a un día par, por lo que la circulación está permitida para los vehículos con placas 6, 7, 8, 9 y 0. Jueves 29 de enero: al ser día impar, pueden movilizarse los vehículos cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4 y 5.

al ser día impar, pueden movilizarse los vehículos cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4 y 5. Viernes 30 de enero: la semana laboral cierra con autorización para los automotores con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

la semana laboral cierra con autorización para los automotores con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Sábado 31 de enero: no aplica la medida de pico y placa para vehículos particulares.

Es importante tener presente que la restricción se mantiene activa durante 15 horas continuas cada día, por lo que los conductores deben planear sus desplazamientos con antelación, especialmente en horas de alta demanda vehicular.



¿Cómo adquirir el Pico y Placa Solidario?

La Secretaría Distrital de Movilidad reiteró un llamado a la ciudadanía para evitar caer en engaños relacionados con el Pico y Placa Solidario. La entidad recordó que el único canal oficial para adquirir y pagar este permiso es la plataforma institucional, a la cual se accede exclusivamente a través del sitio web www.movilidadbogota.gov.co. Asimismo, aclaró que el pago se realiza únicamente mediante el botón de PSE habilitado dentro de la página oficial.

La SDM enfatizó que no cuenta con intermediarios ni con otras páginas web autorizadas para realizar este trámite. Por ello, recomendó a los ciudadanos verificar siempre la autenticidad de los portales antes de suministrar información personal o realizar pagos.



El incumplimiento de la medida de pico y placa conlleva sanciones significativas para los conductores de vehículos particulares. Circular durante los horarios restringidos puede generar una multa que, según los valores vigentes desde 2025, supera los $712.000. Además de la sanción económica, la autoridad puede inmovilizar el automóvil y trasladarlo a los patios, lo que implica gastos adicionales por concepto de grúa y custodia en el depósito.



Sin embargo, existen vehículos que están exentos de estas restricciones. Entre ellos se encuentran los automotores eléctricos e híbridos, los vehículos de transporte escolar, los de servicios de emergencia y aquellos destinados al traslado de pacientes o insumos médicos.

En una ciudad con alta dinámica de desplazamientos como Bogotá, la planificación es fundamental, por eso conocer con anticipación la rotación del pico y placa permite a los conductores organizar sus recorridos, evitar sanciones y contribuir a una movilidad más eficiente durante la última semana de enero de 2026.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

