Alarmante aumento de hurtos en TransMilenio en 2026: estas son las estaciones con más y menos casos

El asesinato de Fredy Santiago Guzmán Cárdenas en una estación de TransMilenio abrió una discusión en Bogotá sobre la situación de seguridad en el sistema de transporte masivo. Noticias Caracol consultó cuántos casos de hurto en TransMilenio se han registrado en lo corrido del 2026 y cuáles son las estaciones que presentan más y menos reportes de este delito. Las cifras muestran un aumento preocupante en comparación a 2025.



El caso causó polémica en la ciudad, pues el joven universitario fue atacado con arma blanca en medio de un presunto intento de atraco en la estación La Granja, de la troncal de Suba. El ciudadano recibió varias puñaladas que le habrían causado la muerte.

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Día a día, más de 4 millones personas se mueven en los buses troncales, alimentadores y zonales que se mueven por toda la ciudad.

El panorama de hurto a personas dentro del sistema contrasta con el panorama que de Bogotá frente a este delito. Mientras que las cifras de robo en la ciudad han decrecido un 5,71 %, los casos de TransMilenio han presentado un incremento que llega casi a la mitad. En toda la ciudad se han registrado 30.862 denuncias de este crimen en lo que va de este año.



Alerta por aumento de hurtos en TransMilenio

De acuerdo con el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (Siedco), desde enero hasta marzo de 2026 se han registrado 3.702 denuncias por hurto dentro del sistema de TransMilenio. En estas cifras no solo se contemplan robos dentro de las estaciones del sistema, también en los buses troncales y alimentadores. Esta cifra refleja un incremento preocupante del 46,85 %. Y es que en la misma temporada del 2025, las autoridades apenas tenían registro de 2.521 casos. Solo en las estaciones de TransMilenio han ocurrido 1.236 casos en 2026, que equivale a 457 denuncias más que el año pasado. Por otro lado, los buses troncales y alimentadores del sistema han sido escenarios de 2.105 hurtos a personas.



El compilado de las denuncias señala que la gran mayoría de hurtos fueron cometidos sin armas (79,2 %). Sin embargo, los reportes muestran que en 339 casos se usó arma cortopunzante y 56 tuvieron armas de fuego involucradas.



Noticias Caracol consultó con la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) para conocer las estaciones más y menos complejas en cuanto al hurto a personas. En lo que va de este año, los uniformados han capturado en flagrancia 567 personas por diferentes delitos cometidos en este sistema de transporte, 53 de ellas por orden judicial. De igual forma, se han recuperado 108 celulares y 6 bicicletas.



Lista de las estaciones más complejas de TransMilenio, según Mebog

Guatoque Veraguas Portal Norte Calle 76 Portal de las Américas Calle 100

Por su parte, la Policía también tiene identificadas las estaciones menos complejas. Para este punto cabe decir que en el sistema Siedco no hay denuncias registradas del presente año en el caso de las tres primeras estaciones mencionadas; las dos últimas registran apenas una denuncia cada una.

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Paula Rozo

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