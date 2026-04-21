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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Policía falleció en Bogotá por trágico accidente de tránsito: una mancha de aceite causó todo

Policía falleció en Bogotá por trágico accidente de tránsito: una mancha de aceite causó todo

Entre el 1 de enero y el 5 de abril de 2026, 162 personas han perdido la vida en las vías de Bogotá, según datos de la Secretaría de Movilidad.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 21 de abr, 2026
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Una familia y toda una institución en Bogotá lamentan la muerte de un uniformado de la Policía Metropolitana, quien falleció en la noche de este 20 de abril en plena avenida Boyacá, por la localidad de Kennedy.

Según información conocida por el Ojo de la Noche de Noticias Caracol, el policía se desplazaba en su vehículo cuando pasó sobre una mancha de grasa que había en la mitad de la vía. Esto causó que el hombre perdiera el control sobre su vehículo. Desafortunadamente, un vehículo pesado también estaba pasando por el corredor vial y arrolló al uniformado, quien falleció en el lugar de los hechos. El incidente ocurrió alrededor de las 9:00 p. m. en la avenida Boyacá con calle 8.

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El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, dio más detalles sobre este hecho y dijo que la mancha sería de ACPM. Al parecer, este miembro de la institución se desplazaba hacia la estación de Suba.

Las autoridades de movilidad en Bogotá hace poco divulgaron cifras que dan cuenta de una situación que genera alerta en la ciudad. Y es que entre el 1 de enero de 2026 y el 5 de abril, 162 personas han perdido la vida en las vías. Si se compara con la misma temporada del 2025, se evidencia un aumento del 13 % en fatalidades, ya que han fallecido 18 personas más este año.

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Estos datos también muestran que el 44 % de las muertes registradas en vía corresponden a motociclistas, los actores viales que más han fallecido en accidentes de tránsito. Después le siguen los peatones con un 38 %. De hecho, el 71 % de las fatalidades en vías ocurren en corredores arteriales, donde se registran mayores velocidades.

En épocas de lluvias, la Secretaría de Movilidad hace un llamado enfático a los motociclistas para que se muevan con precaución y recuerda que las manchas de aceite o hidrocarburos en la vía se pueden distinguir ya que se ven como arcoíris. En ese sentido, piden que las motos eviten pasar por encima de ellos para evitar que los vehículos se deslicen.

Paula Rozo
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