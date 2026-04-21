Inician obras en variante Cota–Chía para aliviar congestión en la sabana de Bogotá: conozca cierres

En medio de los problemas de movilidad que afectan la salida y entrada de vehículos entre Bogotá y la Sabana Centro, la Gobernación de Cundinamarca puso en marcha las obras de intervención en la variante que conecta Cota con Chía, uno de los corredores más transitados de la región.

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El proyecto busca mejorar las condiciones de una vía clave para el tránsito de vehículos particulares y, especialmente, de transporte de carga, que durante años ha presentado deterioro y ha sido escenario de constantes congestiones.



Intervención en puntos críticos de la vía

Las obras contemplan el mejoramiento de 4,7 kilómetros de carretera que presentaban daños como grietas, desniveles y fallas estructurales. Estos problemas venían generando represamientos frecuentes y afectaciones en los tiempos de desplazamiento.

La intervención incluye trabajos de fresado, reposición de la carpeta asfáltica y reconstrucción del pavimento en cinco tramos críticos. Además, se adelantarán obras complementarias como construcción de alcantarillas, cunetas, filtros longitudinales y nueva señalización vial.



Para este proyecto se destinó una inversión cercana a los 22.000 millones de pesos, según reveló el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey “Ya firmamos acta de inicio”, confirmó el mandatario.



Medidas para mitigar el impacto en la movilidad de la variante

Debido a la importancia de esta vía, se implementó un Plan de Manejo de Tráfico con el fin de reducir las afectaciones a los usuarios. Entre las medidas adoptadas están:



Señalización temporal

Presencia de controladores viales

Pasos alternos con un solo carril

Apoyo de iluminación en zonas intervenidas

El contrato fue adjudicado a finales de 2025 y actualmente ya se evidencian trabajos en campo, con maquinaria y personal desplegado en distintos puntos del corredor. Según lo previsto, la ejecución tendrá una duración aproximada de siete meses.



Un corredor clave para Cundinamarca

Con esta intervención, la administración departamental busca optimizar la conexión entre los corredores logísticos de la Sabana y la capital del país, así como reducir los tiempos de desplazamiento en uno de los puntos más críticos de la movilidad regional.

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La variante Cota–Chía es fundamental para la dinámica económica de la zona, por lo que su mejoramiento representa un paso importante para descongestionar el tráfico y mejorar la competitividad en este sector de Cundinamarca.

Paula Rozo

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