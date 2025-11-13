Policía evita nuevo linchamiento en Bogotá, esta vez, contra presunto estafador

Un nuevo caso de linchamiento por poco ocurre nuevamente en Bogotá, como el reportado hace un par de días en el sur de la ciudad, cuando una turba de motociclistas golpeó fatalmente a un conductor que, momentos antes, había arrollado a unas personas.

Esta vez, el hecho fue reportado en la localidad de Chapinero, en el norte de la capital colombiana, cuando un sujeto fue sorprendido presuntamente intentando estafar a comerciantes.



¿Qué estaba haciendo el supuesto delincuente?

Los hechos se registraron en inmediaciones de Unilago, donde se comercializan equipos tecnológicos.

Según la denuncia, el sujeto intentó realizar compras a través de transacciones falsas y en el instante en que los comerciantes y otros ciudadanos se dieron cuenta, lo sacaron a la fuerza a la calle.



Decenas de personas se abalanzaron para darle puños y patadas, como se observa en videos grabados en el sector. Sin embargo, la Policía Metropolitana de Bogotá llegó a tiempo y evitó que el presunto estafador fuera linchado.



Uno de los uniformados lo subió a la moto, aunque algunos se abalanzaron a pegarle, pero finalmente pudo ser trasladado a una de las instalaciones de la institución policial.

Segundo caso de linchamiento en menos de una semana

Los hechos se reportaron un par de días después de que Mauricio Cendales muriera linchado a manos de decenas de motociclistas que lo siguieron luego de que este arrollara a un par de hombres en la carrera 68 con avenida de Las Américas, y se diera a la huida.

Aunque algunos afirmaron que el conductor linchado estaba al parecer en estado de ebriedad, su familia salió a desmentir dicha versión y sostuvo que el hombre estaba atravesando por problemas de salud mental.

“Estaba presentando una situación de descontrol de su ánimo, hace un año estaba en tratamiento, lo dieron de alta porque estaba normal, pero ahora volvió a presentar los mismos síntomas, estaba delicado de salud, se alteraba mucho, él se exaltaba con nada y lo que hacíamos era tranquilizarlo en los momentos que podíamos”, declaró un sobrino a Noticias Caracol en vivo.

Consideró que su tío emprendió la huida y condujo de forma errática porque “se sintió atemorizado, acorralado, ninguno le prestaba una voz de apoyo, la primera reacción de ellos fue decir que estaba en estado de embriaguez, pero por los videos se ve que no es la reacción de un borracho”.

