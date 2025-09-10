Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ANDRÉS D.C.
JOSÉ DORIÁN JIMÉNEZ
RIÑAS CITY U
LOS INFORMANTES
JAMES RODRÍGUEZ
GOLES LUIS JAVIER SUÁREZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Perro policía falleció tras estar encerrado dentro de una patrulla: "Era miembro de nuestra familia"

Perro policía falleció tras estar encerrado dentro de una patrulla: "Era miembro de nuestra familia"

En Estados Unidos un perro policía falleció después de pasar un largo período de tiempo dentro de una patrulla. El animal sufrió un golpe de calor tras quedar desatendido dentro del vehículo. Esto dijeron del caso.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: septiembre 10, 2025 11:54 a. m.
Comparta en:
Perro policía falleció tras estar encerrado dentro de una patrulla: "Era miembro de nuestra familia"
Archer hacía parte del Departamento de Policía de Hawái desde 2021.
Policía de Hawái/Pexels