Perro policía falleció tras estar encerrado dentro de una patrulla: "Era miembro de nuestra familia"

En días pasados se reportó la muerte de un perro policía en el archipiélago de Hawái, Estados Unidos. El hecho fue compartido por el Departamento de Policía del estado, que reveló que el animal fue dejado dentro de uno de sus vehículos durante un largo período de tiempo, razón por la cual el perro se deshidrató y sucumbió ante el calor extremo del interior.

"El Departamento anuncia con profunda tristeza la trágica muerte del perro policía Archer, un valioso miembro de la Sección de Vicio, con sede en el oeste de Hawái, quien falleció el jueves 4 de septiembre de 2025. Archer permaneció sin supervisión en un vehículo policial durante un período inaceptable", se lee en el comunicado de la institución.

¿Qué se sabe de la muerte del perro policía?

El Jefe de Policía Interino Reed Mahuna aseguró que la tragedia se pudo haber evitado. "Los perros no deben permanecer sin supervisión en un vehículo por ningún tiempo”. Asimismo, el uniformado dijo que “Archer no era solo un perro policía, sino un compañero, protector y miembro de nuestra familia policial”.



Mahuna dijo que el adiestrador canino involucrado en el caso está devastado. "Como era de esperar; sin embargo, se llevará a cabo una investigación penal y administrativa exhaustiva. Nos comprometemos a rendir cuentas y a garantizar que algo así no vuelva a ocurrir”. Archer era un perro mestizo de pastor belga malinois y pastor alemán de seis años y medio, originario de Hungría. El animal se unió al Departamento de Policía de Hawái en 2021 y recibió capacitación en detección de narcóticos.

El perro "trabajó junto a su adiestrador en numerosas operaciones, ayudando a mantener las drogas y el contrabando peligroso fuera de las calles de la isla de Hawái (...) El departamento realizará una revisión exhaustiva de las políticas y procedimientos caninos para determinar si se pueden realizar ajustes para evitar que se produzca un incidente similar en el futuro", agregan en el comunicado.

“Tenga en cuenta que nunca debe dejar a su perro en un auto con altas temperaturas. Dejar el auto a la sombra, con agua para el perro o con las ventanas parcialmente bajadas, incluso con clima templado, no evitará que su perro se sobrecaliente. Cientos de perros mueren cada año sin supervisión en vehículos, y esa cifra es sin duda mucho mayor, ya que muchos casos nunca se denuncian”, advirtió Mahuna.

Por último, el Departamento de Policía de Hawái agradeció a la comunidad su apoyo durante estos momentos difíciles lamentando la pérdida de un compañero leal y dedicado como lo era Archer.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL