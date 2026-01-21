Tormenta solar severa en Colombia: ¿de qué se trata el fenómeno que podría afectar al país?

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) emitió el 20 de enero una primera alerta por una tormenta geomagnética severa en el país. La entidad, autoridad geográfica y catastral en Colombia, dio a conocer que un monitoreo reveló que la tormenta solar podría tener alteraciones significativas en el campo magnético terrestre.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

La tormenta fue identificada como un evento de nivel G4. "El seguimiento continuo, iniciado a la 1:00 p. m. del 19 de enero, ha evidenciado alteraciones significativas en el campo magnético terrestre, producto de la interacción entre una intensa actividad solar y la magnetosfera, la capa que protege a la Tierra de la radiación proveniente del Sol". De acuerdo con el IGAC, este tipo de tormentas solares "puede ocasionar intermitencias o fallas temporales en las comunicaciones móviles, el servicio de Internet, los sistemas de navegación satelital (GNSS) y la captura de coordenadas en tiempo real".



Por su parte, el Centro de Predicción del Clima Espacial del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (SWPC, por sus siglas en inglés), alertó que el evento es “la mayor tormenta de radiación solar en más de 20 años”, pues la última vez que se observaron niveles severos de tormenta de radiación solar fue en octubre de 2003.



Lea: Tormenta negra en Colombia: Ideam aclaró información que circula sobre supuesto fenómeno del clima



¿Qué es una tormenta solar o tormenta geomagnética?

De acuerdo con National Geographic, "una tormenta solar, también conocida como tormenta geomagnética, es un fenómeno que ocurre cuando el Sol emite una gran cantidad de partículas cargadas y radiación electromagnética que interactúa con el campo magnético terrestre y la atmósfera superior de la Tierra". Estas tormentas se originan desde la superficie del sol, en eventos conocidos como eyecciones de masa coronal (CME, por sus siglas en inglés), erupciones solares y corrientes de viento solar de alta velocidad.

Publicidad

La potencia e incendia de esta tormentas viajan millones de kilómetros por todo el sistema solar, llegando a afectar el campo electromagnético de nuestro planeta. "Cuando estas partículas y radiación llegan a la Tierra, pueden interactuar con el campo magnético terrestre y causar una variedad de efectos. Entre ellos, la generación de corrientes geomagnéticas inducidas en la superficie terrestre, lo que puede afectar las redes eléctricas y las comunicaciones, así como provocar auroras en latitudes altas y bajas".

En Grecia, en días pasados, se reportó la aparición de una aurora boreal debido a la tormenta solar registrada. El fenómeno fue especialmente visible en el cielo nocturno de la isla de Corfu y en la región de Salónica, mientras las redes sociales se inundaban de imágenes surrealistas de esta "aurora boreal mediterránea". En las imágenes se puede ver el horizonte mediterráneo pintado en tonos de carmesí y violeta, en lugar del típico verde que se ve en Escandinavia, al norte de Europa, donde es común ver este fenómeno.

Publicidad

Aunque las tormentas solares no tienen un efecto aparente en la salud humana, también pueden afectar al funcionamiento de los satélites que orbitan alrededor del planeta y, en casos extremos, dañar transformadores de las redes de alta tensión y provocar apagones a gran escala.

Lea: Lluvia de meteoros, superluna y otros fenómenos astronómicos que ocurrirán en enero de 2026



¿Cuáles son las clasificaciones de intensidad de una tormenta solar?

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) emplea una escala de cinco niveles para clasificar la intensidad de las tormentas solares. Esta medida se basa en el índice geomagnético Kp, que mide las fluctuaciones del campo magnético terrestre.



G1 - Menor : índice Kp de 5. Puede causar efectos leves en las redes eléctricas, pequeñas fluctuaciones de energía y auroras visibles en altas latitudes.

: índice Kp de 5. Puede causar efectos leves en las redes eléctricas, pequeñas fluctuaciones de energía y auroras visibles en altas latitudes. G2 - Moderada : índice Kp de 6. Puede provocar auroras más extendidas, voltajes anómalos en sistemas de energía y posibles efectos en los satélites que orbitan la Tierra.

: índice Kp de 6. Puede provocar auroras más extendidas, voltajes anómalos en sistemas de energía y posibles efectos en los satélites que orbitan la Tierra. G3 - Fuerte : índice Kp de 7. Puede generar fluctuaciones de energía en las redes eléctricas, dificultades en el control de la red eléctrica, posibles impactos en la navegación por satélite y auroras visibles en latitudes más bajas de lo normal.

: índice Kp de 7. Puede generar fluctuaciones de energía en las redes eléctricas, dificultades en el control de la red eléctrica, posibles impactos en la navegación por satélite y auroras visibles en latitudes más bajas de lo normal. G4 - Severa : índice Kp de 8. Puede causar problemas más graves en los sistemas eléctricos, interrupciones en la navegación por satélite y en las comunicaciones, y auroras visibles en latitudes aún más bajas.

: índice Kp de 8. Puede causar problemas más graves en los sistemas eléctricos, interrupciones en la navegación por satélite y en las comunicaciones, y auroras visibles en latitudes aún más bajas. G5 - Extrema: índice Kp de 9. Puede provocar fallas en las redes eléctricas, daños extensos a los transformadores, interrupciones generalizadas en las comunicaciones y la navegación por satélite, y auroras visibles en latitudes muy bajas.

"El IGAC recomienda extremar las precauciones en la operación de aeronaves no tripuladas (drones), así como en actividades que dependan de sistemas satelitales y tecnologías sensibles. Las variaciones registradas se encuentran en un rango aproximado de 100 a 200 nanoteslas, una unidad que mide los cambios en el campo magnético terrestre y que es característica de eventos clasificados como severos a nivel internacional", agregaron en el comunicado de la entidad colombiana.

El instituto cuenta actualmente con capacidades para registrar datos geomagnéticos en tiempo real, con resolución de un segundo, lo que permite emitir alertas oportunas para apoyar la toma de decisiones en sectores estratégicos como las telecomunicaciones, la navegación aérea y marítima, y otros sistemas tecnológicos sensibles.