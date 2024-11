Por una chaqueta de jean, Policía confundió a hombre con un secuestrador: estuvo 70 días preso

Un hombre estuvo preso injustamente durante más de 70 días. Así lo determinó una juez, quien lo dejó en libertad y, además, cuestionó al sistema judicial por haber permitido que fuera enviado a la cárcel.

Según su defensor, la Policía de Bogotá lo señalaba de ser un secuestrador, pero las pruebas demostraron que no era cierto.

“Mi anhelo más grande era poder estar en el nacimiento de mi hijo. Lastimosamente, eso no se pudo lograr por todo lo que pasó", contó Ángel Alberto Meneses, capturado en un caso de falso positivo, en diálogo con Noticias Caracol en vivo.

Pero ese anhelo de celebrar la llegada del bebé junto a su esposa se vio truncado por cuenta de la justicia. “Duré preso entre 70 y 72 días aproximadamente. Mi hijo nace el 4 de octubre y pasaron 48 días para que yo pudiera conocer a mi hijo”, aseguró Meneses.

Así fue la captura de Ángel, inocente en el caso de secuestro

La insólita historia de Ángel inició el pasado 12 de septiembre cuando alistaba junto a sus seres queridos lo que sería una gran celebración familiar.

“Yo estaba ubicado en Santana, Boyacá. Viajé para Bogotá el miércoles, porque nosotros íbamos a hacer el baby shower el domingo”, dijo el hombre.

Ese mismo día, sin ninguna explicación, Ángel fue capturado por la Policía frente a la casa de su mamá en Ciudad Bolívar. Todo quedó registrado en cámaras de seguridad.

“Accedo voluntariamente. Me suben a una patrulla y yo no sé nada, ni por qué estoy detenido, nada del proceso”, ratificó el hombre.

La Policía aseguró que Ángel y otras dos personas habían secuestrado y robado a un conductor de una plataforma de transporte. Los uniformados aportaron videos de cámaras corporales de la persecución. Esos clips dejan ver, además, el accidente que tuvieron dos de los policías involucrados.

El carro terminó volcándose y dentro estaba la presunta víctima del secuestro. La Policía aseguró en un acta que Ángel era uno de los tres plagiarios. Sin embargo, cuando Daniel Cardona, el abogado penalista que asumió el caso, vio las pruebas, se sorprendió por lo que encontró.

Lo primero que le extrañó al abogado fue que los videos de la Policía no tenían la supuesta captura en flagrancia y que las comunicaciones de los uniformados estaban plagadas de contradicciones.

“Después de que nosotros asumimos esa defensa, iniciamos las actividades de investigación y logramos obtener los audios de la central de radio de la Policía y, contrario a lo que dicen los informes, en la central de radio lo que señalan es que no capturaron a persona alguna en el vehículo volcado, es decir, se contradice por completo lo que señalaban esos informes”, afirmó Daniel Cardona, abogado defensor.

Las comunicaciones de radio evidenciaron que Ángel no fue detenido dentro del vehículo como dijo la Policía, sino en una calle de Bogotá.

Por este detalle confundieron al hombre con el secuestrador

La detención se logró luego, por un mensaje de radio de un par de segundos, en el que se dio la descripción de los supuestos secuestradores.

“Oído a las unidades, de los tres sujetos que se volaron, uno tiene chaqueta de jean”, se escucha en el audio de los uniformados.

Ángel tenía puesta una chaqueta de jean y estaba en la zona de Ciudad Bolívar, donde la Policía hacía la búsqueda.

“La Policía empezó a capturar de manera indiscriminada a las personas que estuviesen portando, a esa hora, una chaqueta de jean”, dijo el abogado defensor.

En un abrir y cerrar de ojos, Ángel estaba preso por secuestro extorsivo, hurto y violencia contra servidor público.

“Yo empiezo a entender de qué se me acusa en la primera audiencia, donde ya me dictan los delitos, me dictan el tiempo que podía estar preso. Yo pido que me dejen hablar, pero no me permiten. Me dicen que si acepto cargos me permiten hablar, que si no acepto cargos no puedo decir nada”, comentó Meneses.

Pasaron más de dos meses y el abogado defensor del hombre pidió la libertad. El fiscal respaldó la solicitud dejando claro que los policías habrían hecho incurrir en un error a la Fiscalía.

“Con la verificación que nos puso el presente hoy, señor abogado, nos quedan muchas dudas sobre la participación del señor Ángel Alberto Rodríguez en este caso”, indicó el fiscal del caso.

Ángel recuperó su libertad y a su bebé. Asegura que toda su odisea “fue doblemente difícil, porque me tocaba tragarme todo. Para poder soltar una lágrima me tocaba prácticamente a escondidas. Depresión total; en momentos llegué hasta pensar en quitarme la vida o hacer que me quitaran la vida”.

La defensa pidió investigar a los policías que habrían alterado el proceso judicial y a la supuesta víctima de secuestro, de quien no se sabe por qué inculpó a este hombre.