¿Viajará en Semana Santa? Así será clima en Antioquia, Cundinamarca y más tras lluvias en Melgar

Las recientes lluvias acontecidas en Melgar, Tolima, encendieron las alertas de muchos viajeros que planearon unas vacaciones durante la Semana Santa de este 2026 en Colombia. Las precipitaciones fueron tan intensas que provocaron decenas de afectados, incluídas también edificaciones clave para el turismo como piscinas, toboganes e instalaciones hoteleras. Lo anterior, según la misma Gobernación del Tolima, había dejado hasta la mañana de este martes 31 de marzo un saldo de 550 damnificados, la identificación de 36 puntos críticos y más de 25 barrios afectados.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Por lo anterior, la cuestión climática en los diferentes territorios de Colombia se ha convertido en un tema recurrente, más aún, a pocos días de los festivos de la Semana Mayor, que son usados por miles de familias en el país para transitar hacia lugares turísticos y así desconectarse de la cotidianidad.

Teniendo en cuenta este panorama, el director encargado del Ideam, Fabio Andrés Quiroga, habló en exclusiva con Noticias Caracol para informar sobre lo que se viene en materia climática para todo el país durante los próximos días. El pronóstico no resulta siendo tan alentador para quienes ya cuentan con reservaciones hoteleras en los diferentes municipios de Colombia y esperan días soleados.



Pronóstico del clima para Jueves Santo, Viernes Santo y fin de semana del 1 al 4 de abril

Acorde con el reporte del Ideam suministrado por el entrevistado director encargado, Fabio Quiroga, el pronóstico del clima para próximos días de la Semana Mayor indica una alta posibilidad de lluvias, las cuales continuarían durante el próximo fin de semana y sus días festivos incluidos. Esto se debe a que el país atraviesa, como ya es habitual, su primera temporada invernal del año.



Inicio de la Semana Santa (30 y 31 de marzo): durante los primeros días de la Semana Mayor se han presentado precipitaciones en toda la región Andina (es decir, en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Santander y Cundinamarca), así como en el piedemonte de la Orinoquía y la Amazonía.

durante los primeros días de la Semana Mayor se han presentado precipitaciones en toda la región Andina (es decir, en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Santander y Cundinamarca), así como en el piedemonte de la Orinoquía y la Amazonía. Miércoles y jueves (1 y 2 de abril): se espera que en la región Andina y en el piedemonte de la Orinoquía y Amazonía se reduzca el nivel de las lluvias, sin descartar la posibilidad de que estas se sigan presentando pero con menor intensidad.

se espera que en la región Andina y en el piedemonte de la Orinoquía y Amazonía se reduzca el nivel de las lluvias, sin descartar la posibilidad de que estas se sigan presentando pero con menor intensidad. Viernes (3 de abril): el Viernes Santo, día de gran importancia para los católicos, se registraría un ligero aumento de las precipitaciones en el sur de Bolívar, Antioquia, los Santanderes, Cundinamarca, Caldas, Risaralda y algunas zonas del Pacífico.

el Viernes Santo, día de gran importancia para los católicos, se registraría un ligero aumento de las precipitaciones en el sur de Bolívar, Antioquia, los Santanderes, Cundinamarca, Caldas, Risaralda y algunas zonas del Pacífico. Fin de semana: las condiciones de lluvia podrían reducirse brevemente en algunas zonas, aunque se mantiene la probabilidad de lluvias de leves a moderadas.

¿Seguirá lloviendo en Melgar durante Semana Santa?

Para el municipio de Melgar, se pronostica que las precipitaciones persistirán, aunque los especialistas consideran que estas no alcanzarán la intensidad de los eventos que provocaron las emergencias recientes. A pesar de esta relativa calma, se mantiene la respectiva recomendación de vigilancia estricta en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Antioquia y Santander, donde se esperan lluvias de moderadas a fuertes con riesgo latente de crecientes súbitas y desbordamientos.



En una perspectiva a mediano plazo, se anticipa que los meses de abril y mayo marcarán una transición hacia condiciones climáticas normales; sin embargo, para el trimestre comprendido entre junio y agosto, existe un 62% de probabilidad de que se consolide el fenómeno de El Niño, lo que derivaría en un panorama significativamente más seco de lo habitual.



JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL