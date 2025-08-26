Programa Más Cultura Local apoyará a más de 900 iniciativas culturales en Bogotá: cómo aplicar

La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (Fuga), y la Secretaría de Gobierno de Bogotá anunciaron el lanzamiento de la nueva versión del programa Más Cultura Local para este 2025, que beneficiará de forma directa a más de 1.000 ciudadanas y ciudadanos con incentivos a 285 iniciativas priorizadas en 18 localidades de la ciudad, por un valor aproximado de 12.700 millones de pesos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Asimismo, se ofertarán a través de convocatorias públicas 674 estímulos en las 20 localidades de Bogotá, por más de 17.200 millones de pesos y se darán reconocimientos a personas expertas para evaluar y fortalecer proyectos e iniciativas culturales.

El programa cuenta con el apoyo de 20 Fondos de Desarrollo Local, e invertirá en múltiples acciones más de 30 mil millones de pesos para seguir fortaleciendo los procesos culturales de cada una de las localidades de Bogotá. Estas acciones incluyen iniciativas priorizadas, convocatorias públicas y el nuevo componente de Conexiones y Proyección Cultural, que articula redes, circulación y oportunidades para la proyección local, nacional e internacional.



Esta nueva versión, según el Distrito, "incluye hackatones locales, mentorías, bancos de apoyos solidarios, ruedas de negocios, así como la movilidad entre ciudades y países, promoviendo el intercambio de experiencias y redes".

Publicidad

El programa Más Cultura Local, que nació en 2020, se ha consolidado como una herramienta clave para impulsar la cultura como motor de transformación en las localidades de Bogotá. "A través de incentivos, estímulos y reconocimientos, ha respaldado a cientos de personas que construyen ciudad a partir de la fuerza, diversidad y riqueza de sus prácticas artísticas, culturales y patrimoniales", indicó el Distrito.

A partir del 27 de agosto, la ciudadanía podrá acceder a las convocatorias de Más Cultura Local 2025 a través de la plataforma SICON. Dicha página web también tiene convocatorias dentro del marco del Programa Distrital de Estímulos, que busca fortalecer los procesos y las iniciativas privadas desarrolladas por agentes artísticos, creativos, culturales y patrimoniales. Las convocatorias estás dirigidas a tres tipos de participantes: personas naturales, personas jurídicas y agrupaciones.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL

