Cayó alias El Gordo y otros 63 presuntos homicidas en Bogotá: estos delitos se les atribuyen

Operativos y ofensivas encabezadas por la Policía Metropolitana de Bogotá resultaron con la captura de alias El Gordo y 63 presuntos homicidas en 60 días, así lo informaron las autoridades. En el marco de la estrategia denominada ‘Ofensiva contra el homicidio’, la Policía Nacional, desde el pasado 7 de agosto a la fecha, logró la captura de 60 hombres y 4 mujeres.



Además, realizaron la aprehensión de un adolescente de 17 años por el delito de homicidio en la capital, según informaron las autoridades, todo se realizó gracias al despliegue integral de sus capacidades de prevención, vigilancia, inteligencia e investigación criminal en diversas localidades.



¿Quiénes fueron los detenidos?

De las detenciones de adultos logradas por las autoridades, 27 se llevaron a cabo en flagrancia y 37 mediante orden judicial. Entre los procesados figuran tres presuntos feminicidas, sicarios y personas que cometieron asesinatos en hechos vinculados a la intolerancia. Las investigaciones permitieron constatar además que varios de los señalados registraban antecedentes o anotaciones por la comisión de diferentes delitos de impacto.

Dentro de los casos más relevantes resalta la captura por orden judicial de Miltón Alfonso Millán Pirajan, conocido con el alias de El Gordo, quien figuraba en el cartel de los más buscados emitido por la institución. El procedimiento se ejecutó en el barrio Guacamayas, de la localidad de San Cristóbal.

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Este sujeto era requerido por hechos ocurridos durante una riña el 15 de agosto de 2025, en la que presuntamente lesionó con un arma cortopunzante a un ciudadano provocándole la muerte; posteriormente, viajó a Chile para evadir el accionar de las autoridades durante cerca de ocho meses.



En otro golpe operativo, las autoridades materializaron la captura mediante orden judicial de alias Enano, señalado como presunto sicario y coordinador del tráfico de estupefacientes en el barrio El Muelle, en la localidad de Engativá. ‘Enano’ estaría involucrado en el homicidio con arma de fuego de un ciudadano cometido en el mes de junio en ese sector de la ciudad, por lo que deberá responder ante la justicia por los delitos de homicidio agravado, así como por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.



De igual forma, en el sector de María Paz, se efectuó la captura de otra persona presuntamente implicada en un caso de homicidio bajo la modalidad de sicariato registrado en el presente año.

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Las labores de la Policía Metropolitana permitieron esclarecer de igual manera crímenes originados por actos de intolerancia y disputas criminales. En la localidad de Fontibón fue capturado el responsable de causarle la muerte a un ciudadano durante una riña ocurrida en junio de este año.

Por su parte, en la localidad de Ciudad Bolívar se dio cumplimiento a una orden judicial contra un hombre imputado por un doble homicidio en marzo; según las investigaciones, el agresor le había hurtado previamente una gorra a un ciudadano y, tras un altercado posterior por este motivo, localizó a la víctima en un encuentro deportivo, disparó de forma indiscriminada y causó la muerte de dos personas e hirió a dos más.

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En el barrio San Vicente de la localidad de Tunjuelito fue aprehendido un menor de 17 años mediante orden judicial, por su presunta participación en el hurto y posterior homicidio de un ciudadano en el municipio de Girardot el 22 de mayo de 2024. Finalmente, en la localidad de Rafael Uribe, una patrulla de vigilancia logró la captura en flagrancia de dos hombres que atacaron y mataron con machete a una persona en medio de una riña.



El cartel de los más buscados en Bogotá

Junto a los balances de los operativos, las autoridades presentaron formalmente a la ciudadanía el cartel con los delincuentes más buscados por homicidio en Bogotá.

En el lugar del más buscado se encuentra el nombre de Isaac Daniel Rodríguez García, sobre quien pesa una orden de captura por su presunta participación en el asesinato del empresario Gustavo Aponte y su escolta, hecho perpetrado en las afueras de un gimnasio en la localidad de Chapinero en febrero de este año.

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Otros nombres de los más buscados:



Oscar Libardo Rodríguez Rojas

Manuel Alejandro Castro Mora, alias Chencho

Juan Carlos García Quitian, alias Juan García

Horacio José Crespo Villeros

Harold Manuel Martínez Ayola, alias Campanita

David Stiven Rivera Cubides

Miltón Alfonso Millán Pirajan, alias El Gordo que ya fue capturado

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de la vida y la seguridad ciudadana e invitó a la comunidad a suministrar datos bajo absoluta reserva que permitan la ubicación de este individuo a través de la línea segura 3058143837 o mediante el correo electrónico mebog.sijin-vidajefat@policia.gov.co.

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