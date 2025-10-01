Obras para la construcción del Metro de Bogotá que afectarán el tráfico en octubre de 2025

Publicidad
La construcción del Metro de Bogotá sigue con nuevos frentes de obra para este mes. La Alcaldía de Bogotá y la Empresa Metro dieron a conocer nuevos puntos de la ciudad que se verán afectados por las diferentes obras que se adelantarán durante este octubre de 2025. Con una de estas obras se autorizó el cierre vial de una importante vía.
"Continuamos avanzando con la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá y para ello, continuará la construcción las vigas pórtico en la av. Villavicencio con carrera 85A", se lee en un comunicado de la Empresa Metro de Bogotá. De acuerdo con la entidad, en esa parte de la ciudad se realizará el cierre total de la calzada sur de la av. Villavicencio a la altura de la carrera 85A. "Además, se habilitará una ventana en contraflujo desde la av. Ciudad de Cali hasta la carrera 82A. El paso peatonal en el sector no tendrá cambios".
Los horarios de trabajo para este frente de obra entre semana serán de 10:00 p. m. a 4:00 a. m., por lo que afectará únicamente una franja nocturna. Sin embargo, los fines de semana los horarios serán los sábados de 2:00 p. m. hasta el siguiente lunes a las 5:00 a. m.
El otro frente de obra crucial será el del contrato EMB-163-2019. La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá (SDM) autorizó el cierre de dos carriles, en sentido occidente - oriente, de la avenida calle 19 con avenida Caracas. "Estas actividades se ejecutarán a partir del 30 de septiembre de 2025, desde las 10:00 p. m. por un periodo de seis meses en un horario de 24 horas", aseguró la Alcaldía de la ciudad en un comunicado dirigido a los ciudadanos.
Para mitigar el impacto en el tráfico vehicular y peatonal, la SDM autorizó un Plan de Manejo de Tránsito que funcionará de la siguiente manera en este segundo punto de obras para el Metro de Bogotá:
Por último, también habrá un traslado de paraderos de transporte público ubicados en la calzada norte y sur de la avenida calle 19 afectados por el cierre, tendrán modificaciones en su localización:
MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL