¿Qué pasará con dinero de boletas tras cancelación de concierto de Kendrick Lamar en Vive Claro?

El concierto que el rapero estadounidense Kendrick Lamar iba a ofrecer este sábado en el recinto Vive Claro de Bogotá fue cancelado poco antes de comenzar. La situación generó el rechazo de su fanática, que se exaltó y reclamó por las razones que llevaron a que el evento no se llevara a cabo.

El espectáculo, que formaba parte de su gira mundial 'Grand National', debía iniciar a las 8 de la noche con la presentación del dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso como teloneros. No obstante, la cancelación se comunicó en ese mismo momento, cuando el público ya llevaba más de cinco horas de espera en largas filas a la intemperie para acceder al recinto.

De hecho, personas de logística, con parlantes, empezaron a comunicar la decisión y las caras largas de los asistentes no dieron espera. “¿Qué pasó?, ¿por qué lo cancelan?”, se preguntaban.



De un lado, la promotora Páramo, encargada de la logística del evento, explicó en un comunicado que el show había sido "pospuesto" por "dificultades logísticas del promotor y del recinto", y aseguró que "el artista estaba listo para presentarse", aunque no dio más detalles sobre la nueva fecha del estadounidense.

La empresa, junto a la tiquetera Live Nation y la plataforma de eventos Ocesa, pidió disculpas "a los fans y al artista por los inconvenientes ocasionados" y aclaró que los reembolsos de las entradas se realizarán de manera automática a través de la boletería oficial con el mismo método de pago.

Por su parte, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) emitió un comunicado en el que explicó las razones técnicas que llevaron a no otorgar concepto favorable para la realización del evento en el escenario Vive Claro. En el informe manifestaron que la decisión estuvo basada en la falta de documentación suficiente y oportuna por parte de los organizadores, lo que impidió garantizar las condiciones de seguridad requeridas por la normativa vigente para este tipo de espectáculos masivos. “La decisión de no conceptuar favorablemente el evento se fundamentó en la falta de información y documentación técnica suficiente y oportuna, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, por parte del organizador”, manifestaron desde el organismo.



¿Qué pasará con el dinero de las boletas de los asistentes?

Y este domingo, al mediodía, la productora Ocesa emitió un nuevo comunicado lamentando “profundamente que el concierto de Kendrick Lamar haya sido pospuesto”.

Según Ocesa, el concierto no pudo llevarse a cabo por un asunto estrictamente documental que impidió al Idiger culminar su proceso de aprobación dentro de los plazos establecidos, teniendo en cuenta que los tiempos previstos en la reglamentación para este tipo de eventos resultan particularmente reducidos.

“No obstante, se reitera que Vive Claro cumple con todas las especificaciones de seguridad, protocolos y estándares internacionales. El recinto estuvo completamente preparado y en óptimas condiciones para recibir al público y desarrollar el evento con total normalidad”, manifestaron.

La promotora señaló que todos los fans que así lo deseen recibirán el reembolso de sus boletas de conformidad con el procedimiento y los tiempos señalados por Ticketmaster para tal fin. “Si compraste boletería, recibirás un correo electrónico con la información necesaria para ejercer tu derecho”, indicaron.

