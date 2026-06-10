El fútbol que construyó la identidad de Bogotá: la historia del Campín, el clásico y sus hinchas

La Secretaría General de Bogotá estrenó la octava edición de la Revista Nueva Historia de Bogotá, en la que se habla sobre el surgimiento del fútbol en la capital de la República, del clásico entre Independiente Santa Fe contra Millonarios, el Estadio El Campín, las hinchadas, el fútbol de barrio y la importancia de la identidad popular en torno a este deporte.



Jorge Enrique Cachiotis Salazar, director distrital de Archivo de Bogotá, dijo en el prólogo de la publicación que la revista “reúne cuatro artículos de divulgación histórica sobre la relación entre fútbol, identidad urbana y transformaciones sociales de la capital del país. Los textos destacan el potencial de fondos del Archivo de Bogotá, el Archivo Central Histórico de la Universidad Nacional y las colecciones del Museo de Bogotá para reconstruir memorias colectivas del ‘deporte rey’”.

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Sobre la importancia que tiene la publicación de la revista, el secretario general de la Alcaldía de Bogotá, Miguel Silva Moyano, habló con Noticias Caracol y dijo que “quisimos traer varios relatos sobre la importancia del futbol en la ciudad, desde sus inicios, como un deporte de unos pocos, como también ahora como un deporte masivo que nos vincula con nuestros barrios. Allí vamos a encontrar una serie de artículos desarrollados por investigadores, por historiadores y también por hinchas, que nos muestra diferentes perspectivas para entender el fútbol”.

La publicación se refiere al Estadio El Campín y su historia. Frente a lo que el coloso de la 53 representa para los bogotanos, el secretario expresó que “en el siglo XX, el Nemesio Camacho El Campín se convirtió en un referente arquitectónico de una ciudad que iba evolucionando permanentemente. Justamente hoy estamos en la renovación de El Campín y el Nuevo Campín que esperamos entregar a finales del próximo año. Será una apuesta importante de ciudad”.



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La importancia del clásico Santa Fe vs Millonarios para la identidad bogotana

El clásico entre Independiente Santa Fe y Millonarios, como lo nota la Revista Nueva Historia de Bogotá, hace parte de la identidad del fútbol bogotano. Este partido, que se disputa oficialmente desde 1948, cuando Santa Fe le ganó 5-3 a Millonarios, es un hito en la historia del fútbol en Colombia.

Sobre la importancia del clásico, Alejandro Villanueva, investigador social del fútbol y el deporte y profesor de la Universidad Pedagógica, dijo en Noticias Caracol que “es el clásico de la identidad bogotana, también es el clásico que evoca tiempos lejanos de azules y rojos, sin entrar a hablar de partidos políticos. También evoca sectores de la ciudad, norte, sur, oriente, occidente, y cómo la ciudad se ha transformado con los colores rojo y azul”.



¿En dónde ver la Revista Nueva Historia de Bogotá?

Los ciudadanos, sea o no fanáticos del fútbol, pueden consultar la Revista Nueva Historia de Bogotá a través de la página de Archivo Bogotá, la cual puede ver dando clic aquí.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias