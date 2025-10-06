Video| Camión chocó y quedó atrapado en puente vehicular de autopista Norte, en Bogotá: bloqueó paso

Un accidente de tránsito ocurrido en la mañana de este lunes generó congestión vehicular en la autopista Norte de Bogotá, a la altura de la calle 92, cuando un camión blanco quedó incrustado bajo la estructura de un puente vehicular en la localidad de Barrios Unidos. El hecho quedó registrado en varios videos que se difundieron rápidamente en redes sociales y muestran la magnitud del incidente y las maniobras posteriores para retirar el vehículo.

En las grabaciones se observa al camión blanco detenido bajo el puente, con la parte superior de su carrocería encajada en la estructura. El vehículo aparece inclinado hacia un costado, con el techo comprimido por el impacto contra la parte inferior del puente, lo que impidió que pudiera continuar su recorrido. En otro video, tomado desde un ángulo distinto, se ve a un segundo camión de color azul dando reversa, aparentemente para evitar quedar atrapado en el mismo punto o permitir el trabajo de las autoridades.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Bogotá, el hecho se reportó inicialmente a las 9:46 a. m., cuando la entidad informó sobre el choque a través de su cuenta oficial en la red social X. En el mensaje, la entidad indicó: “#AEstaHora | Se presenta choque entre camión y estructura de puente vehicular en la localidad de Barrios Unidos, Autonorte con calle 92, sentido Sur - Norte. Retorno cerrado por las maniobras que se realizan para retirar el vehículo. Se gestiona unidad de grúa.”



[09:46 a.m.] #AEstaHora | Se presenta choque entre camión y estructura de puente vehicular en la localidad de Barrios Unidos, Autonorte con calle 92, sentido Sur - Norte.



⚠️Retorno cerrado por las maniobras que se realizan para retirar el vehículo.



Se gestiona unidad de grúa. pic.twitter.com/1SPUNhYJPS — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) October 6, 2025

El reporte confirmaba que la colisión había ocurrido en una de las zonas con mayor flujo vehicular del norte de la ciudad y que las autoridades de tránsito debieron cerrar el retorno ubicado bajo el puente mientras se desarrollaban las maniobras de atención. La presencia del camión incrustado impedía la circulación normal de los vehículos que transitaban en sentido sur–norte por la autopista.



Las imágenes difundidas evidencian el impacto del vehículo contra la estructura metálica del puente, lo que dejó atascada la parte superior del camión. En los videos también se observa la presencia de varios transeúntes que grabaron la escena con sus teléfonos celulares, mientras agentes de tránsito y personal operativo evaluaban la situación y coordinaban la llegada de la grúa para remover el vehículo.

Cerca de una hora después del primer reporte, la Secretaría de Movilidad publicó una segunda actualización sobre el operativo de retiro del camión. En su mensaje indicó que se realizaron "maniobras y se retira el vehículo incrustado en la estructura del puente vehicular de la localidad de Barrios Unidos, Autonorte con calle 92, sentido Sur - Norte. Se recuperarán las condiciones de movilidad en el sector”.

Con este anuncio, la entidad informó que se adelantaban las labores necesarias para liberar el paso y restablecer el tránsito normal por la autopista. La intervención implicó el uso de maquinaria especializada, ya que el camión permanecía encajado entre la calzada y la parte baja del puente, lo que complicó su extracción.

[10:38 a.m.] #MovilidadAhora | Se realizan maniobras y se retirar el vehículo incrustado en la estructura del puente vehicular de la localidad de Barrios Unidos, Autonorte con calle 92, sentido Sur - Norte.



Se recuperan las condiciones de movilidad en el sector✅ https://t.co/C3TylPJXTF pic.twitter.com/zbDO8ku1fI — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) October 6, 2025

Durante el tiempo que duraron las maniobras, la congestión en el sector fue significativa. Conductores que se desplazaban hacia el norte reportaron demoras y reducciones en la velocidad de circulación, especialmente en los carriles cercanos al retorno afectado. Por lo pronto, se resaltó que, aunque no se registraron heridos, el incidente provocó afectaciones temporales en la movilidad y resaltó los riesgos asociados con el tránsito de camiones de carga por corredores urbanos donde existen limitaciones de altura bajo puentes o pasos elevados. En este caso, el vehículo blanco parece haber superado la altura permitida.

En el lugar hicieron presencia agentes de tránsito para dirigir la circulación y facilitar las labores de remoción. Personal técnico inspeccionó la estructura del puente con el fin de descartar daños que pudieran comprometer su estabilidad o requerir intervenciones posteriores. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre afectaciones estructurales mayores, pero la Secretaría de Movilidad indicó que el objetivo principal fue retirar el camión de manera segura y restablecer el flujo vehicular.

La entidad indicó que continuará verificando las condiciones del puente y de la vía, mientras los equipos de tránsito concluyen el procedimiento técnico.

