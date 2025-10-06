Video | Así fue el recorrido que hicieron sicarios que atentaron contra guardias del Inpec en Bogotá

Noticias Caracol obtuvo en exclusiva los videos de las cámaras de seguridad que muestran el recorrido de los dos sicarios que atentaron contra cuatro dragoneantes del Inpec a las afueras de la cárcel La Modelo, en Bogotá. las imágenes hacen parte del material que analizan los investigadores para ubicar y capturar a los criminales.

Las autoridades ofrecieron hasta 50 millones de pesos para quienes brinden información que permita localizar no solo a estos sujetos, sino a los otros que se han visto implicados en los atentados contra guardias penitenciarios en Palmira, Valle del Cauca, y en Armenia, Quindío.

Además, anunciaron otro tipo de medidas que permitan enfrentar a quienes están detrás de los atentados de esta última semana, que ya dejan dos dragoneantes muertos.



Así vestían los sospechosos del atentado en La Modelo

A las 6:00 en punto de la mañana del 3 de octubre, cámaras de seguridad registraron a dos hombres a bordo de una motocicleta transitando por la calle 17 con carrera 56, cerca de la cárcel La Modelo de Bogotá.



Ambos son los presuntos responsables del atentado en contra de cuatro dragoneantes del Inpec, uno de los cuales falleció: Miguel Muñoz Llano, de tan solo 26 años.



En las imágenes se evidencia que el conductor vestía un saco negro de mangas largas, mientras que el parrillero llevaba una chaqueta blanca con franjas negras en los costados y un bolso tipo canguro en la espalda.



Puede verse que la motocicleta lentamente rodeó la manzana, como si los sicarios estuvieran detallando los movimientos del lugar. En una segunda ronda, los hombres se detuvieron en la esquina de la calle 17 con carrera 56 y allí permanecieron parados durante 7 minutos.



El parrillero se quitó el casco, al parecer, mientras esperaba alguna instrucción.

A las 6:07 de la mañana la moto volvió a ponerse en marcha, antes de llegar a la entrada principal de la cárcel La Modelo. El parrillero se puso el casco y ya en movimiento, según se aprecia, abrió fuego contra cuatro dragoneantes del Inpec.



Noticia en desarrollo.

