Video | Así fue el recorrido que hicieron sicarios que atentaron contra guardias del Inpec en Bogotá

Video | Así fue el recorrido que hicieron sicarios que atentaron contra guardias del Inpec en Bogotá

Cámaras de seguridad captaron al par de sospechosos transitando, a las seis de la mañana, cerca de la cárcel La Modelo. Las imágenes son clave para ubicar a los criminales. Exclusivo.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 6 de oct, 2025
videos sospechosos inpec la modelo

