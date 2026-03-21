¿Quién era Mayerli Cruz, la hermana de Dilan Cruz que falleció tras un accidente en Bogotá?

Se conoció este 21 de marzo que Mayerli Cruz, hermana de Dilan Cruzy de la influencer Denis, falleció producto de un accidente de tránsito en Bogotá, ocurrido el día viernes 20 de marzo. Este siniestro la tuvo debatiéndose por la vida en un centro hospitalario de Kennedy desde ese día. La situación había sido divulgada por su hermana mayor a través de redes sociales.



En un video, Denis Cruz pidió sus seguidores que oraran por la joven, al mismo tiempo que manifestaba su esperanza de que saliera bien librada de la situación. Y es que, según reveló la mayor de los Cruz, Mayerli se encontraba en un estado crítico. “Tiene varias partes del cuerpo muy comprometidas”, comunicó.

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En este mismo video aparecía la madre de Dilan uniéndose al llamado de su hija para que la gente hiciera oraciones para que la joven se recuperara. “Nosotros no queremos volver a vivir esto, nosotros ya lo vivimos. Unámonos todos en oración para que Dios nos escuche y le de una oportunidad a esta mujer joven y buena”.

La noticia del fallecimiento de la menor de los Cruz fue revelada por Denis en una historia de Instagram que publicó en horas de la mañana y escribió: “Te fuiste y no tengo idea de cómo seguir sin ti. Te juro que no sé”.



Ella era Mayerli Cruz

A diferencia de Denis, Mayerli no solía publicar a menudo en sus redes sociales. Sin embargo, su cuenta personal muestra videos que hizo con dos marcas de cuidado de la piel, así como viajes y fotos de su mascota para mostrar su estilo de vida personal.



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Reacciones por la muerte dela hermana menor de la familia de Dilan Cruz

Distintas entidades y organizaciones han reaccionado a la lamentable

noticia que enluta a la familia Cruz. La Consejería de Paz de Bogotá lamentó el fallecimiento y expresó su solidaridad con Alejandra, su madre, Denis su hermana, y David, su tío, “quienes deben afrontar esta pérdida después del asesinato de Dylan a manos de la Fuerza Pública en las movilizaciones sociales de 2019”. La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos se unió a las condolencias: “El dolor no debería reptirse”, recalcó la organización, as u vez que reconoció la “memoria, dignidad y lucha que persisten”.

Los internautas colombianos no han sido ajenos a la noticia dado al reconocimiento que tiene la familia Cruz en el contexto nacional. “Qué tragedia infinita. Una madre que debe enterrar a su segundo hijo. Nadie merece que le pase algo así”, escribió un usuario de X.



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¿Quién era Dilan Cruz?

Dilan Cruz era un joven colombiano, cuyo nombre paso a los titulares después de que este chico de 18 años fuera herido de gravedad durante las protestas de noviembre de 2019. El joven se encontraba entre la movilización cuando recibió un impacto de una bala de goma el 23 de noviembre. Solo dos días después falleció en un centro médico.

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El caso fue recibido con consternación por varias personas en el país y fue objeto de polémica y discusión por el accionar del otrora Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en medio del estallido social que vivió Colombia en ese año.

María Paula Rodríguez Rozo

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