Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
BOGOTÁ  / Reconocido cantante del género urbano sufrió accidente cerebrovascular: familia hace solicitud

Reconocido cantante del género urbano sufrió accidente cerebrovascular: familia hace solicitud

El intérprete colombiano perdió la movilidad en algunas partes de su cuerpo luego de la emergencia neurológica. Esto es lo que se sabe.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: septiembre 03, 2025 10:05 p. m.
El cantante Big Mancilla sufrió accidente cerebrovascular
