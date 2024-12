Rector de la U. Nacional asegura que presunto violador de joven en esa institución está retenido

Pasadas varias horas desde que se conoció sobre un presunto caso de abuso sexual en la instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia , sede Bogotá, el rector Leopoldo Múnera habló con Noticias Caracol y dio detalles sobre lo que habría pasado durante la madrugada de este viernes 20 de diciembre, en medio de una celebración de final de semestre que hacían algunos estudiantes en el campus universitario.

Tal como lo dio a conocer Múnera, el abuso habría ocurrido en uno de los edificios del campus. Ni el señalado abusador ni la víctima hacían parte de la comunidad universitaria.

"Sucedió en uno de los edificios del campus, de la sede Bogotá, que fue violada una mujer joven que no hace parte de la comunidad académica y el violador tampoco. Pero que no hagan parte de la comunidad académica no disminuye la gravedad del hecho", dijo el rector a Noticias Caracol.

Según relató el entrevistado, el incidente se habría presentado en medio de una fiesta de despedida del semestre, que se llevaba a cabo en la zona conocida como el jardín de Freud, zona cercana de la facultad de Ciencias Humanas en la que, cada jueves, suelen departir estudiantes y personas externas a la universidad.

Algunas imágenes divulgadas en redes sociales pusieron en evidencia que, durante estas fiesta de despedida, los asistentes consumieron bebidas alcohólicas.

En los llamados "Jueves de Freud" de la Universidad Nacional es frecuente el consumo de alcohol. - Foto: redes sociales (@DiegoTorres_Fis)

¿Qué se sabe del señalado abusador sexual en campus de la Universidad Nacional?

El rector sostuvo que el señalado abusador fue retenido por los guardias de la universidad y, posteriormente, fue entregado a las autoridades, quienes lo mantienen retenido.

"Ya fue hecha la denuncia, el supuesto responsable está retenido en la URI y la persona que fue violada está con sus padres, con su papá y con su mamá. Estamos viendo a ver qué apoyo necesitan", agregó el entrevistado.

¿Quiénes participaron en la fiesta de la Universidad Nacional donde se presentó el abuso?

Múnera no negó que, a este tipo de fiestas no autorizadas que suelen organizarse al interior del campus, suelen acudir personas externas a la comunidad universitaria, pues las instalaciones de la Nacional se mantienen abiertas al público.

Frente a la posibilidad de tomar medidas adicionales para controlar el ingreso de personas externas o restringir el ingreso, el rector dijo que estas ya se han probado previamente, pero no han funcionado.

"(víctima y victimario) Estaban participando en la fiesta, en la medida en que esta es una universidad pública y abierta y aquí asisten personas de diferentes comunidades académicas y personas que son externas a la universidad. La universidad nunca está cerrada y es imposible cerrarla. Cuando ha sido cerrada las consecuencias han sido peores", sostuvo.



¿Qué ha hecho la Universidad Nacional para prevenir estos casos de abuso?

El rector de la universidad pública más importante del país dijo que, para evitar que estos espacios de fiesta y consumo se sigan llevando a cabo al interior de la universidad —y por consiguiente se luche frente a las problemáticas de abuso en estos espacios—, se ha desplegado una estrategia que busque apostarle a los encuentros "creativos" entre los integrantes de la comunidad universitaria.

"Hemos desplegado una estrategia que se llama 'Caminos del cuidado' que ha dado muy buen resultado. (...) Ha reducido las acciones violentas y los tropeles en un 60 por ciento".

Pese a la implementación de esta estrategia, Múnera dijo que combatir este fenómeno de las fiestas en las que, en muchos casos, se suelen consumir sustancias alcohólicas, lleva muchos años y todavía no ha podido ser controlado.

"No hemos logrado tener todavía todo el control de un fenómeno que se viene manifestando en la Universidad Nacional desde hace muchos años (...). Hemos tomado las medidas. No es ahora que sucedió la violación, hemos tomado diferentes tipos de medidas y entre ella la manera en como la comunidad universitaria y específicamente los estudiantes se apropian de los espacios para hacer actividades culturales, lo cual ha dado un muy buen resultado", sostuvo Múnera.

El rector además añadió que el material probatorio que pueda ser recolectado de las cámaras de la universidad será entregado a la Fiscalía y a quien haga la investigación. Sin embargo, asegura que la solución a este fenómeno debe trascender de las medidas exclusivamente policivas.

"Esto no se resuelve con medidas policivas sino en la medida en que cada uno de los miembros de la comunidad universitaria se convierte en un cuidador o una cuidadora del campus y de la vida de la Universidad".

"Este es un hecho muy grave que tiene un significado muy grave para la institución y que no debe ser vinculado con otras cosas que están sucediendo en la Universidad Nacional", cerró el rector.