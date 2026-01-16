Relato del conductor de camioneta involucrado en accidente que dejó tres personas muertas en Bogotá

El relato del conductor de la camioneta que persiguió a los motociclistas señalados de cometer un robo se convirtió en una pieza clave para reconstruir la secuencia de hechos que derivó en un trágico choque múltiple en el que perdieron la vida tres personas, entre ellas una pareja de esposos que nada tenía que ver con el atraco. El siniestro ocurrió en la avenida 68, una de las principales vías de Bogotá y dejó una estela de dolor, preguntas y un profundo debate sobre las consecuencias de actuar bajo los impulsos y la justicia por mano propia.

De acuerdo con la información conocida por las autoridades, el conductor, un hombre de 34 años que se movilizaba junto a su esposa y sus dos hijos menores de edad, acababa de ser víctima de un robo.

Dos hombres a bordo de una motocicleta lo habrían despojado de una cadena, dos anillos, un reloj y un teléfono celular. Tras el asalto, los presuntos delincuentes emprendieron la huida, mientras la familia, visiblemente alterada, permanecía dentro del vehículo.



En su declaración ante la Policía, el conductor explicó qué lo llevó a tomar la decisión de seguir a los asaltantes. “Yo volteo a ver a los niños que iban en la parte trasera junto con mi esposa, los cuales estaban gritando. Yo les pregunté si estaban bien y les pedí que se calmaran… subí los vidrios”, relató. Según su versión, los sujetos ya se encontraban a unos 100 metros de distancia cuando decidió dar la vuelta e iniciar la persecución.



El hombre narró que, durante ese trayecto, el miedo volvió a apoderarse de él. “Cuando el sujeto joven de tez morena y delgado, el cual iba de copiloto, me apuntó nuevamente con el arma… yo me asusté y agaché la cabeza y frené. Fue cuando sentí un impacto: la bolsa de aire se activó”, afirmó. Ese instante marcó el inicio de una cadena de colisiones que terminaron en tragedia.

Tras el choque, la camioneta quedó volcada, el conductor descendió del vehículo en estado de confusión, con visibles signos de golpe. Lo que vio a continuación, según sus propias palabras, es una imagen que lo acompañará por el resto de su vida.

En ese automóvil viajaba la pareja de esposos, Clara Lucía León y Santiago Rodríguez, ambos de 68 años, quienes se encontraban detenidos en un trancón y fueron embestidos en medio del caos vial.

“Me acerco y observo que dentro habían dos adultos mayores, una mujer que estaba en el regazo de un hombre totalmente inconsciente”, relató el conductor.

Según el relato, la escena lo sobrepasó emocionalmente. “Yo estaba ido, me sentía mareado y ver esta escena me generó mucha frustración, sentí que el mundo se me venía encima… empecé a llorar sin parar”, agregó. Minutos después, se dirigió hacia su esposa, quien también se encontraba en estado de shock junto a sus hijos.