Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Reportan explosión en el barrio Santa Fe, centro de Bogotá, que deja varios heridos: esto se sabe

Reportan explosión en el barrio Santa Fe, centro de Bogotá, que deja varios heridos: esto se sabe

La emergencia se presentó cerca a un local conocido como Troya. Las autoridades ya acordonaron la zona y, al parecer, se trataría de una granada.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 22 de ene, 2026
Explosión Troya
Suministrada

En la noche de este jueves 22 de enero, sobre las 9:30 p. m., se reportó una explosión en el barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá, cerca de un local conocido como Troya, en un lugar donde hay varios establecimientos nocturnos. Se reportan de manera preliminar 12 lesionados, y por lo menos tres de gravedad.

Las autoridades ya acordonaron la zona mientras las ambulancias que llegaron al punto trasladan a los lesionados a centros médicos cercanos, los hospitales Santa Clara y Medery, y se investigan las causas del hecho. Al parecer, se trataría de una granada que fue lanzada por sujetos en moto al establecimiento anteriormente mencionado.

Por otro lado, la Secretaría de Movilidad indicó que se realizó un cierre vial por la explosión en la Carrera 16 con calle 23. "Tránsito, Bomberos, policía y ambulancias en la zona", añadió. El Cuerpo de Bomberos indicó que, sobre las 10 de la noche, continúa la valoración de los afectados y ya cuatro fueron trasladados.

Noticia en desarrollo...

