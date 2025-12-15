Los cambios confirmados para el pico y placa en Bogotá en 2026: conductores, prepárense

Si usted es conductor, prepárese, porque en los próximos días se implementarán novedades en el pico y placa en Bogotá con el objetivo de mejorar la movilidad, incentivar la formalización vehicular y dar alivio a los ciudadanos en algunas fechas clave. Hasta el momento, el alcalde Carlos Fernando Galán no ha confirmado si hay o no ajustes en la rotación del pico y placa para 2026. No obstante, hay algunos cambios en la restricción que le explicaremos a continuación.

Cambios confirmados para el pico y placa en Bogotá en 2026

1. Suspensión del pico y placa en Navidad y Año Nuevo

Para facilitar la movilidad durante dos de los días más congestionados de la temporada decembrina, la Alcaldía mayor de Bogotá, liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán, decidió suspender el pico y placa el viernes 26 de diciembre de 2025 y el viernes 2 de enero de 2026.

Esta medida busca aliviar el flujo vehicular y favorecer los desplazamientos de quienes salen o ingresan a la ciudad en esas fechas clave. Además, la suspensión aplica exclusivamente esos dos días; los demás días hábiles de diciembre y enero mantendrán las restricciones habituales. Las autoridades argumentan que, aunque diciembre es un mes con múltiples obras viales que justifican mantener las restricciones, estas dos fechas específicas ameritan un descanso para favorecer la movilidad masiva.



2. Pico y placa los sábados para vehículos matriculados fuera de Bogotá

A partir del primer semestre de 2026, Bogotá también introducirá una nueva restricción dirigida a un segmento específico: los vehículos particulares matriculados en otras ciudades o municipios. Se aplicará pico y placa dos sábados al mes, adoptando el mismo esquema de placas pares e impares vigente de lunes a viernes.



El nuevo esquema de pico y placa para vehículos matriculados fuera de Bogotá tendrá un horario bastante amplio: de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. todos los sábados. Esto significa que quienes tengan placas foráneas deberán planificar sus desplazamientos con cuidado, porque la restricción cubrirá prácticamente todo el día, afectando tanto las salidas tempranas como los planes nocturnos. El esquema de placas seguirá la lógica de pares e impares, pero con una particularidad:



Sábados con fecha par: no podrán circular los vehículos cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5.

Sábados con fecha impar: la restricción será para las placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Durante la fase inicial, la Alcaldía implementará una etapa pedagógica. En este periodo, las autoridades se enfocarán en informar y educar a los conductores sobre la nueva norma, aplicando únicamente comparendos pedagógicos. Una vez concluida esta fase, comenzarán las sanciones económicas para quienes incumplan la restricción. Los objetivos de esta medida son claros y responden a necesidades urgentes de la ciudad:



Primero, incentivar la matriculación de vehículos en Bogotá, ya que cerca del 30 % del tráfico corresponde a carros registrados en otras ciudades.

Segundo, incrementar la recaudación de impuestos vehiculares, recursos que se destinarán a proyectos de movilidad, semaforización y mantenimiento vial.

Y tercero, reducir la congestión en los fines de semana, cuando los vehículos externos agravan el tráfico en zonas comerciales y recreativas.

3. Ajustes al Pico y Placa Solidario para vehículos no registrados en Bogotá

Otro de los cambios para 2026 será el ajuste en el Pico y Placa Solidario para los vehículos que no están registrados en Bogotá. Esta modalidad, que permite pagar un permiso para circular sin restricción, tendrá un incremento importante en su tarifa, especialmente para quienes usan placas foráneas. La tarifa pasará de un 20 % adicional a un 50 % sobre el valor del permiso. Esto implica que mantener la libertad de circulación mediante este mecanismo será mucho más costoso para los conductores que no tienen matrícula en la capital.



¿La razón detrás de este cambio? No es solo recaudar más dinero. El objetivo principal, al igual que el pico y placa los sábados, es fomentar la matriculación de vehículos en Bogotá, desincentivando la práctica de mantener registros en otras ciudades para evitar impuestos locales. Al encarecer la opción del permiso temporal, la Alcaldía busca que los propietarios consideren seriamente trasladar su matrícula a la capital.

Este ajuste también se enmarca en una estrategia más amplia para equilibrar las cargas fiscales y mejorar la movilidad. Con más vehículos matriculados en Bogotá, se incrementa la recaudación destinada a proyectos de infraestructura vial, semaforización y mantenimiento, lo que beneficia a todos los ciudadanos. Además, se espera que esta medida reduzca la circulación indiscriminada de carros foráneos, que hoy representan una parte importante del tráfico en la ciudad.

Recuerde que si usted incumple el pico y placa en Bogotá puede acarrear una costosa multa que, en 2025 está por $711.750 (correspondiente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes); sin embargo, con el ajuste del salario para 2026 es muy probable que dicha tarifa aumente. Además, tenga presente que su vehículo puede ser inmovilizado y trasladado a los patios.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

