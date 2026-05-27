Usuarios de TransMilenio tendrían más tiempo para hacer transbordo sin pagar otro pasaje

Los usuarios del sistema TransMilenio podrían contar con más tiempo para realizar transbordos entre buses sin pagar un segundo pasaje. La medida hace parte de un proyecto que comenzó su trámite en el Concejo de Bogotá y que busca ajustar una de las reglas vigentes del sistema de transporte público en la ciudad.



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La iniciativa fue aprobada en primer debate en la Comisión del Plan del Concejo. De completar su proceso, modificaría la ventana de tiempo que actualmente tienen los usuarios para cambiar de un servicio a otro dentro del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), que incluye buses troncales, zonales y el TransMiCable.



Cómo funciona hoy el transbordo en TransMillenio y SITP

En la actualidad, los usuarios que cuentan con tarjeta personalizada TuLlave pueden realizar hasta dos transbordos sin costo adicional dentro de un periodo de 125 minutos. Ese tiempo comienza a contarse desde el momento en que el pasajero valida su ingreso al sistema.

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Este beneficio permite que una persona utilice diferentes rutas sin pagar un nuevo pasaje, siempre que el cambio de bus se realice dentro de ese límite. Si el tiempo se supera, el sistema cobra automáticamente un nuevo viaje al momento de volver a validar la tarjeta. La medida cobija todos los componentes del sistema, lo que incluye los buses articulados, los servicios zonales y el transporte por cable en el sur de la ciudad.



¿En cuánto aumentaría el tiempo permitido?

La propuesta que avanza en el Concejo plantea ampliar la ventana de transbordo en 25 minutos. Con ese ajuste, el tiempo máximo pasaría de 125 a 150 minutos, es decir, dos horas y media desde el ingreso al sistema. El cambio mantendría el límite de hasta dos transbordos dentro de ese periodo. Sin embargo, los usuarios contarían con un margen adicional para completar sus recorridos sin asumir un costo adicional en la tarifa.

Según lo planteado en el proyecto, esta modificación aplicaría para quienes utilicen los diferentes medios de pago del sistema, incluidas las tarjetas personalizadas y otros mecanismos habilitados.



“Este proyecto de acuerdo quiere que exista una ampliación de la ventana de tiempo para el uso del beneficio de los dos transbordos a los que tiene derecho el usuario y que actualmente está en 125 minutos, a partir del momento en que ingresa al sistema. Propongo que pase a 150 minutos, es decir, que sean 2 horas y media, en el componente troncal o zonal del Sistema Integrado de Transporte Público”, explicó el concejal de la iniciativa Rubén Torrado.

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Agregó: “Los usuarios de estratos bajos y medios que residen en localidades como Ciudad Bolívar, Bosa, Usme, Rafael Uribe o Kennedy son quienes enfrentan con más frecuencia la situación de agotar la ventana de tiempo antes de llegar a su destino. Esta es una ventana de tiempo que no se ajusta a los trayectos de la población y mucho menos a las condiciones actuales que en materia de grandes obras de infraestructura enfrenta la ciudad”.

El proyecto de acuerdo también plantea asegurar que el beneficio de los transbordos cubra a quienes paguen el pasaje mediante tarjetas personalizadas, ya sean de débito o crédito, en formato físico o digital. Asimismo, busca que esta medida incluya a los usuarios que utilicen modalidades de pago anticipado, como tarjetas con recargas mensuales o periódicas, entre ellas TransMiPass.

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ÁNGELA URREA PARRA

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