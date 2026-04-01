Se conoce video del momento del accidente en la vía Zipaquirá-Ubaté: cámara de un carro lo registró

Se conoció un video del accidente que se registró en la mañana de este miércoles en el peaje Casablanca, en la vía entre los municipios de Zipaquirá y Ubaté, en Cundinamarca. Se trata de la grabación de una cámara de seguridad de uno los vehículos que esperaba su turno en ese peaje y en la que quedó captado el momento cuando el tractocamión se quedó sin frenos y arrolla a otros vehículos. El registro, que marca las 5:36 a.m., deja ver los momentos de pánico que se vivieron en ese punto tras el accidente, que, según las autoridades, son cinco las víctimas fatales, entre ellas un menor de edad.



El balance más reciente balance señala que cuatro de las víctimas se encontraban dentro de un mismo vehículo. Noticias Caracol pudo confirmar que eran miembros de una familia y que en el vehículo iba también un perro. La quinta víctima es un motociclista involucrado en el siniestro, pues fue la primera persona que arrolló el tractocamión, que llevaba leche en su carga.

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#Colombia | Video del momento del accidente en la vía Zipaquirá-Ubaté.



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Sobre los heridos se reportó que 21 personas reciben atención médica, entre ellas 19 adultos y dos menores de edad. Una de esas personas permanece en estado crítico y fue trasladada desde el Hospital Regional de Zipaquirá al Hospital Universitario de La Samaritana, en Bogotá. Otro de los menores lesionados está en proceso de remisión por un trauma en la rodilla.



Conforme avanzan las investigaciones, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, reveló información preliminar sobre el hecho. Al parecer, el tractocamión, que llevaba leche en su carga, se quedó sin frenos cuando estaba llegando al peaje Casablanca. La falla mecánica causó posteriormente una colisión múltiple que terminó posteriormente en un voraz incendio que dejó la carrocería de los implicados completamente calcinada. Los hechos ocurrieron cerca de las 6 de la mañana de este miércoles santo.



Las personas que fueron testigos de este accidente ayudaron a las víctimas a salir de los vehículos e intentaron extinguir las llamas con extintores, según videos grabados en el momento de los hechos.

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