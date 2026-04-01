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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Los nombres de las víctimas de accidente en vía Zipaquirá-Ubaté: cinco personas fallecieron

Los nombres de las víctimas de accidente en vía Zipaquirá-Ubaté: cinco personas fallecieron

El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias dio detalles sobre los heridos y los centros donde fueron remitidos. Los vehículos quedaron completamente calcinados.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 1 de abr, 2026
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Las víctimas del grave accidente e incendio que se registró en horas de la mañana de este 1 de abril por la vía Zipaquirá-Ubaté fueron remitidas a centros asistenciales de la región de Cundinamarca. Según el reporte más reciente que divulgó el gobernador del departamento, Jorge Emilio Rey, 21 personas quedaron heridas tras el fatal siniestro, ocurrido en el peaje Casablanca, de Cogua. Entre ellas, dos menores de edad.

Hasta el momento, las autoridades confirmaron el deceso de cinco personas, una de ellas menor de edad, pero este número podría incrementar conforme avancen las pesquisas del grupo de criminalística que adelanta procedimientos en la zona. Cinco víctimas fatales eran pasajeros de un mismo vehículo, según confirmó el mandatario departamental. Por su parte, los lesionados fueron trasladados a hospitales de Cajicá y Zipaquirá. El gobernador Rey dio los nombres de los afectados:

Identidades de los heridos por accidente en Cogua

Ciudadanos atendidos en el Hospital Regional de Zipaquirá

Luz Marina Castellanos, María Paula Méndez, Bárbara Rosa Salcedo, Mónica Julieth Zapata, Nubia del Pilar Nieto Mateuz, Hernán Sebastián Valencia, Nicol Valeria Triana Rojas, Harold Estiben Triana, Laura Arengo, Sandra Milena Rojas Castro, Nelson Emiro Chasavo, Adolfo Pacheco (conductor), Jaime Santana y dos identidades más que quedan por confirmar.

Pacientes en el Hospital Funcional de Zipaquirá:

Joel Alejandro Forero Nieto y Kelly Johana García Santiesteban.

Ciudadanos trasladados a Cajicá:

María del Carmen Salazar (Clínica Cajicá/Hospital Cavelier)
Jonathan Silva Santiesteban (Hospital San Luis de Cajicá)

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¿Qué se sabe de la identidad de los fallecidos?

Hasta el momento, las autoridades solo han podido confirmar que hubo dos víctimas fatales. Aún queda pendiente identificar otras personas que hayan fallecido en el siniestro. Según el sargento Iván Leonardo Wagner, comandante del Cuerpo de Bomberos de Cogua, señaló que los afectados presentan heridas múltiples, lesiones osteomusculares y abrasiones producidas por el fuerte impacto.

¿Qué se sabe sobre la causa del accidente?

Conforme avanzan las investigaciones, el gobernador Jorge Rey reveló información preliminar sobre el hecho. Al parecer, el tractocamión, que llevaba leche en su carga, se quedó sin frenos cuando estaba llegando al peaje Casablanca. La falla mecánica causó posteriormente una colisión múltiple que terminó posteriormente en un voraz incendio que dejó la carrocería de los implicados completamente calcinada. Los hechos ocurrieron cerca de las 6 de la mañana de este miércoles santo.

Las personas que fueron testigos de este accidente ayudaron a las víctimas a salir de los vehículos e intentaron extinguir las llamas con extintores, según videos grabados en el momento de los hechos.

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