Fotos: así quedaron vehículos involucrados en accidente en vía Zipaquirá-Ubaté que dejó 19 heridos

Un grave accidente enluta este miércoles santo al departamento de Cundinamarca. En la vía que conecta Zipaquirá con Ubaté, a la altura del peaje de Casablanca, un tractocamión arrolló a varios vehículos. El fuerte choque causó una fuerte explosión que, por el momento, deja 19 personas heridas y dos muertas, según el gobernador departamental, Jorge Emilio Rey. Además, al menos cinco vehículos involucrados quedaron incinerados, prácticamente, en su totalidad.

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El siniestro vial ocurrió sobre las seis de la mañana. Los videos de los vehículos en llamas empezaron a difundirse rápidamente, y el cuerpo de Bomberos de Cundinamarca informó que personal de Cogua y Zipaquirá se desplazó inmediatamente al lugar para atender la emergencia. Los heridos fueron retirados de los automotores y trasladados a centros asistenciales.

Un testigo de lo ocurrido, Hollman Osma, habló con el Ojo de la Noche de Noticias Caracol, Edward Porras, y relató que los presentes trataron de socorrer a las personas que estaban dentro de los carros mientras llegaban las autoridades. "Hay muchos heridos y personas muertas. Yo me encuentro acá justamente en el peaje porque quedé de quinto (...) Logramos ayudar a sacar unas familias, pues lo que se pudo hacer porque los carros se incendiaron de una vez... fue el impacto y se incendiaron los vehículos ", aseguró.



Aseguró que el accidente ocurrió en la mitad de la vía, y que, al parecer, era difícil para las autoridades acceder hasta el punto: "La policía está muy pendiente, haciendo lo posible, lo humanamente posible, porque es difícil el acceso de las ambulancias por el flujo de vehículos que hay de parte de las dos vías. (...) Los vehículos quedaron en la mitad de los carriles y no podemos establecer hacia dónde iban. Pero esto es lamentable".



Además, describió las impactantes imágenes que presenció los instantes después del accidente, y dijo que vio cuerpos en el suelo. "Yo vi cuando la mula pasó el peaje, la explosión y se volcó y ahí nos detuvieron ya los buses que venían adelante mío y empezó a haber explosiones fuertes (...) Hay personas irreconocibles que perdieron la vida en este momento. (...) Muy doloroso", aseguró.

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(Lea también: ¿Quiénes son los dos muertos que deja el grave accidente en vía entre Zipaquirá y Ubaté?).



Así quedaron los vehículos tras el siniestro en vía Zipaquirá-Ubaté

La Gobernación de Cundinamarca compartió varias imágenes de cómo quedaron los vehículos involucrados, luego de que el Cuerpo de Bomberos lograra apagar las llamas, para proceder a retirar los automotores del corredor. Sobre la hipótesis del accidente, el gobernador afirmó que la Policía de Carreteras indicó en un primer momento que, al parecer, se trató de una falla mecánica en los frenos del tractocamión, el cual transportaba leche. Sin embargo, los hechos aún son materia de investigación.

Carros afectados en accidente de vía Zipaquirá-Ubaté. Gobernación de Cundinamarca

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Ahora bien, la Gobernación confirmó algunas de las identidades de los heridos, e hizo el siguiente reporte:

El Hospital Regional de Zipaquirá recibió la mayor cantidad de pacientes. Allí fueron atendidos Luz Marina Castellanos, María Paula Méndez, Bárbara Rosa Salcedo, Mónica Julieth Zapata, Nubia del Pilar Nieto Mateuz, Herna Sebastián Valencia, Nicol Valeria Triana Rojas, Harold Estiben Triana, Laura Arengo, Sandra Milena Rojas Castro, Nelson Emiro Chasavo, Adolfo Pacheco (conductor) y Jaime Santana.

Por su parte, en el Hospital Funcional de Zipaquirá fueron atendidos Joel Alejandro Forero Nieto y Kelly Johana García Santiesteban.

A la Clínica Cajicá (Hospital Cavelier) fue trasladada María del Carmen Salazar, mientras que en el Hospital San Luis de Cajicá permanece Jonathan Silva Santiesteban.

Tractocamión tras el accidente en vía Zipaquirá-Ubaté. Gobernación de Cundinamarca

LAURA VALENTINA MERCADO

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