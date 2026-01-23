¿Quién estaría detrás de ataque con granada en barrio Santa Fe, Bogotá? Habla comandante de Policía

La primera hipótesis que manejaron las autoridades de Bogotá tras la explosión ocurrida en la calle 22 con carrera 16, localidad Santa Fe, era que el ataque terrorista tendría que ver con extorsiones por parte de bandas delincuenciales en la zona. Sin embargo, en las últimas horas, Noticias Caracol conoció por parte del comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá que sería una persona en específico la que estaría detrás de este atentado que dejó a una persona sin vida y 13 más lesionadas.



Pasada las 9 de la noche, dos hombres a bordo de una motocicleta lanzaron una granada frente a uno de los locales ubicados en esta zona de tolerancia de Bogotá. La mayoría de los heridos fueron trabajadores del sector, meseros, conductores y vendedores informales.

En cuestión de minutos, y tras el fuerte estruendo, policías, curiosos y médicos de diferentes ambulancias llegaron a atender a los heridos. De inmediato, los remitieron al Hospital Santa Clara y a otro centro médico del sector.



¿Quién murió en ataque con explosivo en la localidad Santa Fe?

A pesar del esfuerzo de todos aquellos que participaron en esta emergencia, un mesero de 72 años, conocido como el maestro Rochi, murió.

Un hombre y otro trabajador, como también el administrador de uno de los bares, fueron quienes recibieron toda esa onda expansiva. 13 personas más fueron trasladadas, algunos con aturdimientos tras la explosión y muchos con heridas en los cuerpos. La policía acordonó la zona mientras recopilaba pruebas y las imágenes de decenas de cámaras de seguridad.



Noticias Caracol conoció que algunas bandas criminales de la zona amenazaron a algunos comerciantes y entregaban esas grabaciones. Además, se supo que el atentado estaría dirigido contra una persona que se encontraba en la parte externa de uno de los locales y no directamente contra los establecimientos, por lo que se descartaría que delincuentes estuvieran buscando extorsionar a los comerciantes del lugar.



Alias Maracucho, delincuente que estaría detrás de ataque con granada en barrio Santa Fe

Sobre en qué van las investigaciones para determinar quién o quiénes cometieron este ataque, el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, dijo en Noticias Caracol que “nosotros ya traíamos una estructura. Hay que recordar que en el 2024 se hizo una operación con la Fiscalía General de la Nación, en la cual se desarticuló una estructura que le denominaban Los Maracuchos, todos de nacionalidad venezolana y que tenían injerencia en esta jurisdicción”.



Según el comandante, “últimamente, hemos conocido y tenemos un proceso investigativo contra una persona que se denomina también alias Maracucho, que entendemos, y los diferentes elementos materiales probatorios indican, esta persona tiene que ver con el expendio de estupefacientes en la zona. Esto se debe a una purga por el expendio de estupefacientes”.

Este sujeto, conocido como alias Maracucho, dijo el comandante, “es de este tipo de acciones, de lanzamiento de granadas, de sicariatos. Tenemos un proceso investigativo y por eso nos permitimos decir que alias Maracucho, que tiene nexos con el Tren de Aragua, tiene que ver con esas acciones criminales”.

Sobre la pregunta de cuál sería el objetivo de alias Maracucho, el general señaló que “estamos verificándolo. Los lesionados son cinco meseros, dos transeúntes, un fotógrafo acá de la zona, un estilista, incluso una trabajadora sexual. Entonces, estamos mirando el perfil de cada uno de ellos, porque también lanzar la granada hacia el establecimiento hubiera sido muy fácil porque la puerta estaba abierta, es una puerta amplia, hubiera sido muy fácil lanzarla. La granada no cae al establecimiento, sino afuera en el andén. Entonces, estamos estableciendo”.

Finalmente, las autoridades indicaron que en la localidad de Santa Fe, específicamente en el lugar donde ocurrió el atentado, hay un grupo delincuencial conocido como La 24 o Los Boyacos. “Estamos verificando si contra este grupo es el enfrentamiento que pueda haber en este momento, pero sí o sí aquí hay una preponderancia del Tren de Aragua”.

