Seguidores hacen fila desde la madrugada para homenaje a Yeison Jiménez en Movistar Arena de Bogotá

Desde antes de que amaneciera, decenas de seguidores comenzaron a concentrarse en los alrededores del Movistar Arena para rendir homenaje al cantante de música popular Yeison Jiménez, fallecido el pasado sábado 10 de enero en un accidente aéreo en Boyacá. El evento, de ingreso gratuito, abrirá sus puertas este miércoles 14 de enero al mediodía y se desarrollará en dos jornadas hasta las 10 de la noche.

Desde las 5:00 y 6:00 de la mañana de este miércoles, cuando aún no había luz plena en la capital, ya era visible una fila continua de personas en los alrededores del lugar. Algunos seguidores ya habían llegado durante la noche para acampar, otros en las primeras horas del día, con la intención de asegurar un lugar en el homenaje público programado para despedir a Yeison Jiménez, uno de los artistas más reconocidos de la música popular en Colombia.

En los andenes cercanos al escenario, grupos de fanáticos permanecen sentados en el suelo, envueltos en cobijas, mientras que otros sostienen pancartas, camisetas con el rostro del cantante y parlantes desde los que se escuchaban sus canciones. Varios de ellos afirmaron en Noticias Caracol incluso haber pasado la noche en el lugar. Según se ha informado, durante el homenaje se espera la asistencia de artistas, colegas y personas cercanas a Yeison Jiménez, además del público general.



Detalles del homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena

El homenaje fue confirmado oficialmente por la familia y el equipo de trabajo del artista, quienes informaron que se realizará este miércoles 14 de enero en el Movistar Arena de Bogotá, con ingreso libre y gratuito hasta completar el aforo permitido. De acuerdo con la organización, el evento se dividirá en dos jornadas: la primera, entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde, y la segunda, de 6:00 p. m. a 10:00 p. m.



" No hay venta de boletería, y quien cancele cualquier rubro lo hace bajo su responsabilidad . Agradecemos a los medios su acompañamiento y solicitamos cubrir este homenaje con respeto y sensibilidad", aseguraron los organizadores del evento. Tras el anuncio del homenaje, el equipo del fallecido cantante alertó sobre posibles estafas. Entre las normas informadas por los organizadores se encuentran:



Ingreso permitido para mayores de 16 años, con acompañante.

No se permitirá el ingreso de personas en estado de embriaguez.

No hay venta de alcohol.

Prohibido el ingreso de alimentos bebidas y velas

El homenaje se realiza cuatro días después del accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez, el pasado sábado 10 de enero, cuando se movilizaba en una avioneta que despegó del aeródromo de Paipa, en Boyacá, con destino al municipio de Marinilla, en Antioquia, donde el cantante tenía programada una presentación. Minutos después del despegue, la aeronave se estrelló en una zona ubicada entre Paipa y Duitama.



En el siniestro fallecieron los seis ocupantes del avión. Además de Jiménez, murieron el piloto, identificado como Fernando Torres Rojas, y cuatro personas más que hacían parte de su equipo de trabajo. La Aeronáutica Civil informó que se activaron los protocolos de búsqueda tras recibirse la señal de emergencia, y que las investigaciones continúan para determinar qué causó el accidente.

El cuerpo del artista fue entregado a su familia el lunes 12 de enero, luego de los procedimientos realizados por Medicina Legal. Las exequias se adelantaron en Bogotá, bajo la coordinación de una funeraria en el norte de la ciudad, donde en los últimos días también se presentaron concentraciones de seguidores que buscaban despedirse del cantante.

