Homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena: horarios de ingreso y condiciones del evento

La muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, ocurrida el pasado en un grave accidente aéreo en el municipio de Paipa, Boyacá, dejó conmocionados a sus seguidores y al mundo de la músico. La familia y el equipo de trabajo del intérprete confirmaron que se realizará un homenaje público para despedir al artista en Bogotá y dieron detalles de cómo es la organización.

"Con profundo respeto, informamos a los medios de comunicación, amigos y seguidores detalles sobre el homenaje público a Yeison Jiménez y su equipo, un espacio de encuentro para acompañar, honrar y despedir con cariño", se lee en un comunicado compartido en los canales oficiales del cantante. El equipo del músico confirmó que el homenaje se realizará en el Movistar Arena este miércoles 14 de enero y contará con dos jornadas de ingreso de público.



El cuerpo del cantante fue entregado a su familia en la tarde del lunes 12 de enero. En el trágico accidente aéreo registrado en Paipa también fallecieron otras cinco personas, entre los que se encontraban el piloto y miembros de su equipo de trabajo. El avión, que se dirigía al municipio de Marinilla, en el departamento de Antioquia, se estrelló poco después de despegar del aeródromo del municipio boyacense.



Detalles del homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena

El homenaje estaría programado para ir desde las 12:00 del medio días hasta las 10:00 de la noche en el Movistar Arena de Bogotá. Los organizadores recalcaron a las personas interesadas en asistir que el ingreso al homenaje es totalmente gratuito. " No hay venta de boletería, y quien cancele cualquier rubro lo hace bajo su responsabilidad . Agradecemos a los medios su acompañamiento y solicitamos cubrir este homenaje con respeto y sensibilidad", aseguraron.

Tras el anuncio del homenaje, el equipo del fallecido cantante alertó sobre posibles estafas. "Desde el equipo de Yeison Jiménez informamos a la opinión pública y a los medios de comunicación que el homenaje programado para este miércoles 14 de enero en el Movistar Arena es TOTALMENTE GRATUITO", enfatizan en el texto.

"Hemos sido alertados de que personas inescrupulosas están vendiendo supuestos boletos para este homenaje. Esto es falso. No existe venta de entradas ni intermediarios autorizados. El acceso será libre y sin costo, hasta completar el aforo permitido del recinto. Recomendamos al público no realizar ningún pago, no compartir datos personales y evitar caer en engaños".



Ingresos al homenaje de Yeison Jiménez en el Movistar Arena

12:00 p. m. a 4:00 p. m. - Primera jornada (hasta completar aforo).

6:00 p. m. a 10:00 p. m. - Segunda jornada (hasta completar el aforo).

Condiciones generales del evento de homenaje

Ingreso permitido para mayores de 16 años, con acompañante.

No se permitirá el ingreso de personas en estado de embriaguez.

No hay venta de alcohol.

Prohibido el ingreso de alimentos bebidas y velas.