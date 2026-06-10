Taller gratuito para aprender a bailar salsa y bachata en Bogotá: lo que debe saber para participar

La música, el movimiento y el bienestar tendrán presencia en Bogotá con una nueva actividad gratuita dirigida a quienes desean aprender a bailar o fortalecer sus habilidades en la pista. La iniciativa, impulsada por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD), ofrecerá una jornada dedicada a la salsa y la bachata para quienes deseen pulir o aprender nuevas habilidades en la danza.



La actividad se realizará en el Centro Felicidad (CEFE) Chapinero y está abierta a personas de todas las edades interesadas en disfrutar de una experiencia que combina ejercicio, expresión corporal y aprendizaje artístico.

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La invitación hace parte de la programación cultural que busca promover espacios de encuentro ciudadano a través de las artes y la actividad física. En esta ocasión, los participantes podrán acercarse a dos de los ritmos latinos más populares: la salsa y la bachata.

Durante la jornada, los asistentes tendrán la posibilidad de practicar movimientos básicos, mejorar su técnica y fortalecer la confianza al momento de bailar. La actividad estará guiada para facilitar el aprendizaje de los participantes, independientemente de su nivel de experiencia.



Además, el trabajo en pareja y la repetición guiada permitirán que quienes participen desarrollen mayor seguridad y coordinación mientras disfrutan de un ambiente dinámico y recreativo.



¿Cuál es el horario y en dónde será?

Las personas interesadas en asistir podrán hacerlo el próximo jueves 11 de junio de 2026. La actividad se desarrollará entre las 6:00 de la tarde y las 8:00 de la noche.

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El taller se llevará a cabo en el aula de danzas del CEFE Chapinero, uno de los escenarios destinados a la promoción de actividades culturales, recreativas y deportivas que ofrece la capital.

Para quienes estén interesados, la dirección del lugar es calle 82 No. 10-69, en la localidad de Chapinero. Es importante destacar que de acuerdo con la organización la entrada será libre hasta completar el aforo disponible, por lo que se recomienda a los interesados llegar con anticipación para asegurar su participación en la actividad.

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Otros talleres gratuitos disponibles en Bogotá

Además de las clases de salsa y bachata, los habitantes de Bogotá pueden acceder a una amplia oferta de formación artística gratuita a través del programa Crea de Idartes, que cuenta con espacios de aprendizaje en diferentes localidades de la ciudad.

La programación incluye talleres para personas que desean iniciar desde cero en disciplinas como DJ y producción musical, cine, fotografía, creación audiovisual, videojuegos, escritura creativa y distintos géneros de danza. También se ofrecen procesos de formación en otras áreas artísticas que buscan fortalecer las habilidades creativas y expresivas de niños, jóvenes y adultos.

¿Cómo inscribirse a los talleres de Idartes?

Las personas interesadas en participar pueden realizar el proceso de inscripción de manera gratuita a través del portal oficial del programa Crea o acercarse al centro Crea más cercano para consultar la disponibilidad de cupos y la oferta vigente en cada localidad.

Para formalizar la inscripción es necesario presentar fotocopia del documento de identidad, certificado de afiliación al sistema de salud y un recibo de servicio público de agua, energía o gas.

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El proceso se realiza ingresando a la página oficial de Crea y seleccionando la opción “Inscríbete a los talleres”. Posteriormente, los aspirantes deberán elegir la localidad de su interés, revisar la oferta disponible y seleccionar el proceso artístico al que desean vincularse.

Una vez completado el formulario de inscripción, el programa se comunicará con los aspirantes para continuar con el proceso de vinculación a las actividades formativas.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co