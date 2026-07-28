Motociclista quedó atrapado en cemento por meterse en obra de TransMilenio: lo buscan para multarlo

Una imagen se ha viralizado a través de las diferentes redes sociales en las últimas. Se trata de la imprudencia de un motociclista. Esto ocurrió en la autopista Sur con calle 13, cuando un motociclista, por evitar el trancón, decidió mover los maletines y subirse sobre la vía que está en construcción justamente de las fases 2 y 3 de TransMilenio.

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El motociclista, en medio de esa acción, no sabía que obreros acababan de colocar una placa de concreto y quedó enterrado con su motocicleta. El usuario se metió entre el cemento y estuvo tratando de sacar su motocicleta. Las autoridades le confirmaron a Noticias Caracol que el hecho ocurrió en la autopista Sur con calle 13.

Se está buscándolo a través de las cámaras de seguridad de la zona y el video viral en redes sociales para lograr identificar al motociclista y multarlo por la infracción cometida. Además, también se busca una infracción porque dañó la obra que está en construcción justamente en esta zona.



¿Cuál es la multa por invadir el carril exclusivo de TransMilenio?

De acuerdo con información oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad y el Código de Tránsito, los conductores que transitan por Bogotá enfrentan controles más estrictos por parte de las autoridades de tránsito, en especial a lo que respecta los carriles exclusivos. Ocupar estas vías reservadas no solo genera retrasos en el desplazamiento de más de 4,2 millones de usuarios diarios del sistema masivo, sino que reduce la velocidad comercial de los buses hasta en un 30 %. Por esta razón, incurrir en la infracción C14 acarrea sanciones económicas elevadas e incluso la inmovilización del vehículo.



Para el año 2026, la tarifa fijada conforme a la Unidad de Valor Básico (UVB) establece que la multa C14 tiene un costo bruto de $633.200 COP. Si el infractor realiza el curso pedagógico dentro de los plazos de ley, puede pagar $316.600 COP (con el 50 % de descuento) o $474.900 COP (con el 25 % de descuento).



Únicamente los vehículos de emergencia (ambulancias, cuerpo de bomberos, patrullas policiales) en cumplimiento de misiones médicas o de seguridad oficial debidamente autorizadas pueden circular por estas calzadas, según los Decretos Distritales 793 de 2018 y 437 de 2019. Vehículos particulares o esquemas de protección sin justificación operativa no están exentos y recibirán el comparendo C14.

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Este texto fue realizado en parte con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.



Noticias en #Bogotá con las que iniciamos el martes 28 de julio: • Motociclista imprudente quedó enterrado en cemento.

• Más de seis mil personas afectadas por el servicio de agua. Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉 https://t.co/VDK2I7VcUC pic.twitter.com/LGU04E999s — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) July 28, 2026