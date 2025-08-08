Temblor en Colombia hoy se sintió en el centro del país: esto reporta el SGC

Este viernes 8 de agosto de 2025, a las 12:14 p. m. hora local, se registró un temblor en el centro del país que fue percibido por habitantes de varias zonas del departamento del Meta. De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo tuvo una magnitud de 3.4, con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros, y su epicentro fue localizado en el municipio de Acacías, Meta.

Aunque la magnitud del evento sísmico no fue elevada, su carácter superficial hizo que se sintiera con claridad en áreas cercanas al epicentro. Según el SGC, los sismos de baja profundidad tienden a generar una percepción más intensa en la superficie, incluso si su magnitud es moderada. En este caso, el movimiento telúrico fue sentido por residentes de Acacías y municipios vecinos, quienes reportaron una breve pero notoria sacudida.

Minutos después del evento, usuarios en redes sociales comenzaron a compartir sus experiencias, indicando que el temblor se sintió de manera repentina y que, aunque no causó daños materiales, generó alarma entre la población. Algunos habitantes de Villavicencio y San Martín también reportaron haber percibido el movimiento. "Sí, en Villavicencio. Vivo en un barrio vía a Acacias y fue de corta intensidad, pero un poco fuerte", "acabamos de sentir el temblor fue corto, pero fuerte el movimiento", comentaron internautas.