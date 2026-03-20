Así fue el plan criminal para asesinar a Juan Felipe Rincón en Bogotá, según Fiscalía

Este 20 de marzo se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos a los investigados por el crimen de Juan Felipe Rincón, hijo del actual director de la Policía Nacional, el general William Rincón. En la diligencia comparecieron Andrés Camilo Sotelo, Katherine Andrea Sotelo, Yeimy Tatiana Vega, y Solanggye Trujillo Devia. Fiscalía señaló que estas cuatro personas habrían elaborado un plan criminal para cometer el crimen y presentó los detalles del mismo.



Los ciudadanos fueron procesados por los delitos de tortura, uso o instrumentalización de menores de edad, soborno en actuación penal y ocultamiento de pruebas. Los cuatro negaron los cargos que se le imputaban.

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Juan Felipe Rincón fue asesinado el pasado 24 de noviembre de 2024 en el barrio Quiroga, en el sur de Bogotá, durante una riña. En ese hecho, el joven recibió un disparo en su espalda. La Fiscalía puntualizó que los partícipes en el plan fueron Andrés Sotelo, Katerine Sotelo, Tatiana Vega y una menor de edad. Posteriormente, Trujillo y Juan Sebastián Avila Ochoa se adhirieron. Cabe aclarar para este punto que Ávila no compareció en la audiencia por no tener defensa técnica, por lo que su diligencia fue aplazada.



Así fue el plan para atraer a Rincón: perfiles falsos

Durante la audiencia, la Fiscalía General de la Nación dio cuenta de un plan criminal que habrían puesto en marcha los cuatro vinculados al caso entre el 13 y 24 de noviembre para tomar represalias en contra del joven por haber tenido comunicaciones de índole sexual con la hija de Katherine Sotelo, que tenía 10 años en ese entonces.

La primera fase consistió en un contacto inicial con la víctima cuando esta realizaba una transmisión en vivo, con un saludo casual desde una cuenta falsa. La farsa continuó cuando los victimarios cambiaron el usuario de la cuenta de Instagram de Katherine Sotelo a un nombre falso, esto con el propósito de hablar activamente con Rincón a través de esta plataforma. Poco a poco, con una conversación más intensificada, el perfil falso dijo “tener una conocida que podría ser de su interés y comenzó a enviarle fotografías de una menor de edad de 16 años”.



Juan Felipe Rincón falleció el 24 de noviembre de 2024, en el barrio Quiroga, en Bogotá, tras recibir un impaco de bala en el pecho. Séptimo Día

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La finalidad de este contacto era ponerlo en contacto con otro perfil falso, manejado por una menor de edad. Una vez entablada la conversación con esta cuenta, la persona le manifestó a Rincón su deseo de conocerlo en persona. Bajo ese pretexto, los victimarios le pusieron cita en un inmueble ubicado el barrio Quiroga, donde lo agrederían físicamente. Pero la víctima se negó.



Ante la negativa, los procesados persuadieron a Juan Felipe Rincón para que la supuesta menor de 16 años y él se encontraran en el centro comercial Tintán Plaza. Una vez juntos, ambos se dirigieron hacia la vivienda de Rincón. En ese momento, “la joven de 16 años ya le habían proporcionado alcohol y drogas. Por ello, la menor permaneció dormida en ese lugar”.



Así fue que los victimarios lograron atraer a Quiroga

“Al recuperar fuerzas, la menor de edad se comunicó vía telefónica con Katerin Andrea Sotelo. Esta última se hizo pasar por la hermana mayor, para engañar a la víctima. Lograron, entonces, que Juan Felipe Rincón accediera a trasladarla a Quiroga, para que la hermana le ofreciera un desayuno”, señaló el fiscal del caso.

Con ese engaño, Rincón fue con la joven en su motocicleta, pero pararon para encontrarse con el escolta de la víctima, quien los llevó hacia el Quiroga. Paralelo a este trayecto, Katherine Sotelo se juntó con Andrés Camilo, las ciudadanas Vega y Trujillo para congregarse en el coliseo del barrio para iniciar el linchamiento.



“Katherin le propinó los primeros golpes. Los demás hicieron presencia en el lugar y se desató una golpiza inmisericorde contra la víctima, Puños, patadas y golpes con objetos contundentes. Invitaron a los transeúntes a unirse”, leyó el fiscal. Ante las agresiones, el escolta de Rincón intervino para defender a su protegido al desenfundar su arma y realizar un disparo de advertencia. Lo cual no sirvió para amainar el momento.

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“Como resultado de los disparos, Juan Felipe Rincón falleció por proyectil de arma de fuego. Con independencia de la causa precisa de la muerte, con anterioridad al disparo, la víctima había sufrido contusiones en cabeza, espalda y extremidades. Múltiples hematomas. Las lesiones fueron producto de las agresiones de Camilo Sotelo, Katherine Sotelo, Yeimy Tatiana Vega, Juan Sebastián Ávila, Solanggye Trujillo y la menor edad”, puntualizó el fiscal en audiencia.



Los delitos de soborno y ocultamiento de pruebas

De acuerdo con el funcionario del ente judicial, los acusados intentaron ocultar el celular del joven al envolverlo con papel aluminio y enviarlo a una casa ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar. A su vez, estas personas habrían sobornado a la menor de 16 años para que declarara a favor de ellos y dijera que Rincón era un abusador.

Entre otros pormenores divulgados por el ente judicial, durante la audiencia se reveló que en el segundo piso de la vivienda donde fue citado Rincón funcionaba un punto de venta y consumo de estupefacientes, presuntamente liderada por Andrés Camilo Sotelo.

María Paula Rodríguez Rozo

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