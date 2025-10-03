En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
GUSTAVO PETRO
VENEZUELA - EE. UU.
ATAQUE SICARIAL INPEC
DIDDY COMBS
CONVOCATORIA SELECCIÓN COLOMBIA
KEVIN MIER
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Estudiantes serán formados por profesores de China para trabajar en Metro de Bogotá: esto aprenderán

Estudiantes serán formados por profesores de China para trabajar en Metro de Bogotá: esto aprenderán

La Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito y el concesionario Metro de Bogotá Línea 1 firmaron un convenio para que jóvenes profesionales colombianos se capaciten en temas metro ferroviarios con profesores del Instituto Vocacional y Técnico de Ferrocarriles de Xi’an.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 3 de oct, 2025
Comparta en:
Estudiantes serán formados por profesores de China para trabajar en Metro de Bogotá: esto aprenderán
El convenio fue firmado este mes.
Empresa Metro de Bogotá

Publicidad

Publicidad

Publicidad