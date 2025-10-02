En vivo
TransMilenio y Empresa Metro de Bogotá hacen hallazgo en obra y anuncian cierre parcial de estación

TransMilenio y Empresa Metro de Bogotá hacen hallazgo en obra y anuncian cierre parcial de estación

La Empresa Metro de Bogotá dio a conocer en un reciente comunicado que durante una de sus obras para el traslado de redes hicieron un hallazgo cerca a una estación de TransMilenio que obligó el cierre parcial de la misma.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 2 de oct, 2025
La estación Calle 76 de TransMilenio es una de las afectadas por las obras del Metro de Bogotá.
Colprensa

