TransMilenio y Empresa Metro de Bogotá hacen hallazgo en obra y anuncian cierre parcial de estación

Durante este mes el proyecto del Metro de Bogotá continúa sus diferentes frentes de obra en la ciudad. En las actividades que se realizan para este importante medio de transporte, que le cambiará la cara a la capital colombiana, se encuentran los traslados de redes para poder instalar las vigas y demás elementos clave del sistema. Sin embargo, en el marco de una de estas gestiones se hizo un hallazgo que provocó el cierre parcial de una importante estación de TransMilenio de la Avenida Caracas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"En el marco de las actividades de obra de la Línea 1 del Metro de Bogotá, relacionadas con el traslado de redes en la av. Caracas con calle 75, se detectó una inestabilidad en el terreno", se lee en un comunicado de la Empresa Metro. La entidad explicó que tras adelantar una verificación en el punto, y como medida de prevención para garantizar la seguridad de los usuarios de TransMilenio, se realizó el cierre de un carril de la calzada exclusiva oriental (sentido sur–norte), mientras se instalan las estructuras que permitirán estabilizar el terreno.

"El sistema TransMilenio suspendió de manera preventiva y temporalmente el abordaje en el vagón B de la estación Calle 76, en el sentido sur–norte. Los vagones A y C están funcionando de manera normal", agregaron en el texto. Debido a las obras del traslado de redes se presentan reducciones de velocidad en el tránsito de los articulados de TransMilenio. En la estación Calle 76, las Rutas A60 y C15 harán paradas adicionales en la estación Polo. "De igual forma, se sugiere a los usuarios dirigirse a las estaciones Flores o Calle 57 para hacer conexiones al norte de la ciudad. TransMilenio recomienda a los usuarios programar su viaje y mantenerse informado en los canales oficiales", concluyeron en el comunicado.



En días pasados se dio la llegada de cuatro vehículos auxiliares que también apoyarán en la construcción y el avance de la obra de la Línea 1 del Metro de Bogotá. "Asistirán labores de mantenimiento de la infraestructura del sistema, del viaducto, de las fachadas y otras actividades en patio taller", escribió la administración de la Empresa Metro en su cuenta oficial de la red social X. Se tiene previsto que en junio de 2026 lleguen al puerto de Cartagena tres vehículos más de este tipo para completar una flota de siete.

Publicidad

Lea: Cómo son los vagones del Metro de Bogotá por dentro: así se ve el primer tren que llegó a la ciudad



Cierres en octubre por obras del Metro de Bogotá

La obra de la Línea 1 del Metro de Bogotá continúa la construcción las vigas pórtico en la av. Villavicencio con carrera 85A. La Empresa Metro de Bogotá dijo que en esa parte de la ciudad se realizará el cierre total de la calzada sur de la av. Villavicencio a la altura de la carrera 85A. "Además, se habilitará una ventana en contraflujo desde la av. Ciudad de Cali hasta la carrera 82A. El paso peatonal en el sector no tendrá cambios".

Los horarios de trabajo para este frente de obra entre semana serán de 10:00 p. m. a 4:00 a. m., por lo que afectará únicamente una franja nocturna. Sin embargo, los fines de semana los horarios serán los sábados de 2:00 p. m. hasta el siguiente lunes a las 5:00 a. m. El otro frente de obra crucial será el del contrato EMB-163-2019. La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá (SDM) autorizó el cierre de dos carriles, en sentido occidente - oriente, de la avenida calle 19 con avenida Caracas. "Estas actividades se ejecutarán a partir del 30 de septiembre de 2025, desde las 10:00 p. m. por un periodo de seis meses en un horario de 24 horas", aseguró la Alcaldía de la ciudad en un comunicado dirigido a los ciudadanos.

Publicidad

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL