Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA / BOGOTÁ / Tragedia en Bogotá: menor de edad murió tras caer a humedal La Vaca

Tragedia en Bogotá: menor de edad murió tras caer a humedal La Vaca

El joven fue identificado como Guillermo García, de 16 años. Autoridades investigan qué fue lo que ocurrió.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 27 de sept, 2025
Menor muerto en humedal La Vaca.
Menor muerto en humedal La Vaca.
Bomberos

