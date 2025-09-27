Tragedia en Bogotá: menor de edad murió tras caer a humedal La Vaca

Los Bomberos de Bogotá informaron -en la tarde de este sábado 27 de septiembre- sobre el fallecimiento de un menor de edad quien cayó a las aguas del humedal La Vaca, en la localidad de Kennedy, muy cerca al parque Cayetano Cañizares y a Corabastos.

La identidad del menor, de acuerdo con las autoridades, es Guillermo García, de 16 años, quien cayó al humedal esta misma tarde. Otros jóvenes que estaban en el sector alertaron sobre el suceso y los bomberos llegaron para atender el caso.

El rescate del cuerpo fue realizado con ayuda de expertos en emergencias acuáticas y se usaron botes para navegar por el humedal con el objetivo de hallar al joven. Funcionarios de criminalística están en la zona para realizar el levantamiento del cadáver del niño y ya se inician las indagaciones para establecer qué fue lo que ocurrió.



Las circunstancias en las cuales sucedieron los hechos no están claras, pues durante la tarde había varios adolescentes en las cercanías del humedal. Serán las autoridades competentes las que investigues las causas por las cuales el menor cayó a las aguas.

“Sobre las 4 de la tarde, en el barrio Villa Emilia, la comunidad informa sobre unos jóvenes que se encuentran sumergidos en el humedal La Vaca. Uno de ellos desaparece y es hallado un cuerpo sin vida”, indicó el mayor Jhonatan Camilo Salazar, subcomandante Estación de Policía Kennedy.

Vecinos de los barrios aledaños al humedal están conmocionados por el trágico hecho que ocurrió allí. La zona permanece acordonada por las autoridades mientras avanzas las labores técnicas.

