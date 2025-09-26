En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
BOGOTÁ / Movilidad en Bogotá hoy, 26 de septiembre: hay trancón en calle 80 por accidente en vía a Funza

Un accidente entre dos vehículos de carga pesada, una grúa y un camión, ha provocado un cierre en este corredor vial, afectando la conexión entre la capital y estos municipios aledaños.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 26 de sept, 2025
Bloqueo en vía Funza.jpg
El incidente ocurrió tras el chqoue entre una grúa y un camión en el punto. -
Fotos: redes sociales

