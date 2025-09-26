Movilidad en Bogotá hoy, 26 de septiembre: hay trancón en calle 80 por accidente en vía a Funza

Desde la madrugada de este viernes 26 de septiembre se registra un monumental trancón en la calle 80 debido a un reciente accidente presentado en la vía Siberia - Funza. En el siniestro hay dos vehículos de carga pesada involucrados, una grúa y un camión, que han ocasionado bloqueos a los vehículos que se movilizan en el punto.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Este incidente, que se registró en el sector de Canchas del Sol de este corredor vial, ha provocado movilidad reducida en la zona. Al momento ya hay agentes de tránsito y otras autoridades en el punto para controlar la situación y retirar los automotores involucrados.

Desde aplicaciones de movilidad se puede identificar que aquella rotonda ubicada en la vía Siberia-Cota y Siberia-Funza se encuentra con alta afectación, presentando cierres de ambos sentidos de la carretera y una velocidad baja. Esta situación ha provocado una alta congestión vehicular en el punto, afectando principalmente a aquellos conductores que deben tomar esta vía para llegar a sus trabajos o universidades.



Para quienes deban desplazarse por este corredor durante este viernes, se recomienda tomar vías alternas o usar aplicaciones de movilidad con el fin de revisar los contratiempos presentados y salir con mayor anticipación hacia sus destinos.

Publicidad

Noticia en desarrollo...