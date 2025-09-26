En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
NETANYAHU EN LA ONU
MODELO ANGIE MILLER
NACIMIENTOS EN COLOMBIA
A LA CALLE
LÍO APUESTAS
JHON DURÁN HOY
OSO ONCE CALDAS

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / TransMiCable dejará de operar más de 15 días en esta localidad de Bogotá: rutas alternas

TransMiCable dejará de operar más de 15 días en esta localidad de Bogotá: rutas alternas

El sistema no prestará servicio por labores de mantenimiento programado y los usuarios contarán con rutas alimentadoras y servicios zonales para movilizarse desde y hacia el Portal Tunal.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 26 de sept, 2025
Comparta en:
TransMiCable suspenderá operación por mantenimiento entre el 4 y el 19 de octubre en Ciudad Bolívar
La medida, que impactará a cerca de 30.000 personas que utilizan diariamente el cable, busca asegurar que el sistema mantenga su disponibilidad. -
Colprensa/ Freepik

Publicidad

Publicidad

Publicidad