Video | Ladrones en lujoso auto robaron carro a joven con discapacidad en Bogotá: "No puedo caminar"

La inseguridad en Bogotá no da tregua a ninguna de sus víctimas. Recientemente, en la capital del país, se registró un lamentable caso de hurto en el que una persona con discapacidad fue la principal afectada. El sujeto se encontraba en un taller del norte de Bogotá cuando, de un momento a otro, un grupo de delincuentes se acercó a su vehículo para cometer el acto delictivo.

El joven conductor habló con El Ojo de la Noche de Noticias Caracol y dio detalles sobre lo acontecido. Andrés Cárdenas, la víctima de este suceso, relató a este medio de comunicación que no se percató de que los delincuentes lo venían siguiendo desde varias cuadras atrás, y cuando lo descubrió, ya era demasiado tarde.

"Los ladrones me venían siguiendo. Lastimosamente, me venían siguiendo; no sospeché porque era una BMW X1, y cuando me detuve, se bajaron cuatro jóvenes armados", dijo el entrevistado.



Los delincuentes introdujeron un arma por la ventana del auto y aprovecharon para intimidar al conductor, quien tiene dificultades para caminar. La reacción del hombre, que depende de un bastón para movilizarse, no fue suficiente para impedir que los asaltantes abrieran la puerta del vehículo, lo arrojaran al suelo y lo golpearan. Pasaron pocos minutos y, tras dejar a su víctima indefensa, los ladrones lograron escapar.

"En ese momento, cuando traté de explicarles que no podía caminar, no les importó, y lo único que me decían era: 'No, tírese, no nos importa, tírese'", relató la víctima.

Sin embargo, los ladrones no se salieron con la suya. Mientras el hombre quedaba abandonado en el suelo del lugar y a altas horas de la noche, los delincuentes escaparon hacia el sur de la ciudad a toda velocidad. Probablemente, el vehículo cayó en un hueco y sufrió daños, lo que obligó a los asaltantes a abandonarlo en un parqueadero a pocos kilómetros del lugar del incidente. Las cámaras del automóvil fueron clave para su ubicación.

Aunque con el pasar de las horas la víctima logró recuperar su vehículo, afirma que este sufrió graves daños que tuvieron que ser reparados. Al parecer, en su ruta de escape, los ladrones golpearon el automóvil, lo que habría impedido que pudieran continuar con la huida.

"El detalle fue que siempre hubo daños. Los amortiguadores delanteros del carro se dañaron. Alcanzaron una velocidad de 151 kilómetros por hora, según el GPS. La ciudad de Bogotá está llena de huecos; seguramente cogieron uno, porque el amortiguador izquierdo estaba estallado, el derecho dañado, y las llantas me tocó cambiarlas. (...) Lo recuperé al final. Tomó bastante tiempo, pero lo recuperé gracias al GPS", expresó Cárdenas a El Ojo de la Noche de Noticias Caracol.

La víctima de este robo, quien se encuentra a salvo, ha hecho un llamado reiterado a las autoridades para dar con el paradero de los delincuentes, ya que asegura que podrían ser los mismos que operan en diferentes puntos de la ciudad.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO