Movilidad en Bogotá hoy | Hay afectación en el sur por manifestaciones: TransMilenio anuncia desvíos

La movilidad en Bogotá registró varias afectaciones durante la mañana de este sábado 27 de septiembre por cuenta de manifestaciones que obligaron a aplicar desvíos y cierres en algunas zonas de la ciudad. Tanto TransMilenio como la Secretaría de Movilidad siguen informando en tiempo real sobre los cambios en el servicio y las rutas alternas que debieron activarse para atender a los usuarios.

El primer reporte de importancia se presentó a las 10:26 de la mañana, cuando TransMilenio comunicó a través de su cuenta en X que una manifestación en la Avenida Villavicencio con calle 60 Sur, en el barrio Perdomo y en sentido occidente–oriente, ocasionó la suspensión de paradas y la modificación de recorridos. “Debido a una manifestación en la Av. Villavicencio con Cl. 60 Sur (barrio Perdomo, sentido occidente–oriente), se dejan de atender 8 paraderos y las siguientes rutas TransMiZonal son desviadas”, señaló la entidad en la publicación.

Los servicios que han modificado su trayecto son: HL602, HA600, P24, C29, HA620, GH521, GH530, SE14, LG816, HC612, HA605, P44, HD607, 143, HF615, HG712, HK629, HK635, HH632, HL613, KH327 y KH318. Además, las rutas alimentadoras 10-6 Perdomo y H640-H641 Santo Domingo fueron desviadas por la Autopista Sur como medida para garantizar la movilidad de los pasajeros.



#Atención 📢



🚧Manifestantes se ubican en la Av. Villavicencio con calle 63 Sur, sentido Norte - Sur.



⚠️Generan afectación vial❌



⭕Ruta Alterna:

✅ Auto sur al Oriente



Grupo Guía hace acompañamiento en el lugar. pic.twitter.com/izXPaBx8EB — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) September 27, 2025

La Secretaría de Movilidad también informó sobre esta situación y reiteró que a la hora continúa la afectación. En su reporte inicial indicó que los manifestantes permanecían en la Avenida Villavicencio con calle 63 Sur, en sentido norte–sur, lo que generaba congestión en el sector. La entidad recomendó como ruta alterna la Autopista Sur en dirección al oriente y confirmó que en el lugar había acompañamiento del Grupo Guía para orientar a los conductores y mitigar la congestión.

En la más reciente actualización de la situación, sobre las 10:50 a. m., Bogotá Tránsito reiteró que los "manifestantes continúan en la Av. Villavicencio con calle 63 Sur, sentido Norte–Sur. Generan afectación vial. Ruta alterna: Autopista Sur al Oriente. Grupo Guía gestiona la movilidad en el lugar”.

Se debe destacar que antes de este episodio en el sur de la ciudad, en la mañana ya se habían registrado otras novedades en el centro, particularmente sobre la Avenida Caracas. Desde las 8:36 a.m. TransMilenio informó sobre la presencia de un grupo de manifestantes en la zona de la calle 11, lo que afectó la circulación vehicular en ambos sentidos. “Grupo de manifestantes, por motivos ajenos a la operación, bloquean el tránsito vehicular en ambos sentidos”, detalló la entidad en su mensaje.

La situación obligó a realizar desvíos inmediatos en varias rutas del sistema. La BL18 se desvió por la carrera Décima en los dos sentidos, mientras que la HK54 fue enviada por la calle 6 y la NQS. Otros servicios activaron recorridos alternos por las calles 26 y 6. Debido a la congestión, la estación Avenida Jiménez sobre la Caracas dejó de operar temporalmente.

Hacia las 9:00 de la mañana, TransMilenio actualizó el reporte y confirmó que la presencia de manifestantes continuaba en la zona de San Victorino. En ese momento la entidad estimó que cerca de 3.000 usuarios resultaban afectados por el cierre y los desvíos. Además, reiteró que la estación Avenida Jiménez permanecía cerrada mientras se mantenía el bloqueo. La normalidad se restableció a las 9:12 de la mañana, cuando se habilitó el paso en la Avenida Caracas y las rutas retomaron sus recorridos habituales. “Se cancelan desvíos y se restablece el servicio la estación Av. Jiménez”, puntualizó TransMilenio.

