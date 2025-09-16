Video: abuchean a precandidato presidencial Santiago Botero en bloqueos de motociclistas en Bogotá

En medio de las manifestaciones que están llevando a cabo este martes en Bogotá por parte de varios sectores del gremio de conductores y transporte, el precandidato presidencial Santiago Botero fue abucheado por los participantes de los bloqueos en inmediaciones de la Biblioteca Virgilio Barco, donde desde horas de la mañana hacen presencia decenas de personas, en su mayoría motociclistas.

(Al respecto: EN VIVO| Paro en Bogotá martes 16 de septiembre: bloqueos en varios puntos y desvíos en TransMilenio).

"Fuera, fuera", le gritaba la multitud, según se ve en videos compartidos por algunos de los manifestantes en redes sociales, mientras que su equipo trataba de protegerlo y sacarlo de la zona. "Después de presentarse tensiones entre los manifestantes presentes en el punto de la biblioteca Virgilio Barco ante la presencia de un precandidato presidencial, la caravana arranca por la 63 y toma la 30 hacia el sur", informó el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero.



"Nuestros equipos en terreno median la situación para contribuir a desescalar cualquier situación que afecte la convivencia. Le hemos propuesto a la persona y a su esquema mantener distancia para proteger su integridad. En el momento se presenta afectación sobre la carrera 30 sentido sur-norte", añadió el funcionario.

Botero, fundador de más de diversas empresas en sectores como tecnología, servicios financieros, educación, entre otras, se ha hecho conocido por su movimiento llamado 'Romper el Sistema', con el cual quiere llegar a la presidencia en 2026. Su propuesta, de acuerdo con su página web, consiste en "cero impunidad, cero burocracia inútil, y todo el Estado al servicio del ciudadano productivo".

En sus redes sociales había anunciado que iba a participar en la manifestación de la Biblioteca Virgilio Barco: "Los colombianos exigimos acabar las fotomultas, exigimos que los policías de Tránsito dejen la persecución con los conductores, que los dejen trabajar", dijo en un video.

Una pregunta.

Porque el señor Santiago Botero ,NO cogió a los moteros a punta de Balin?

Mr Balin pic.twitter.com/rndWxxehow — Mauricio Mora (@supershadai) September 16, 2025

Los puntos de bloqueos en Bogotá

Según el concejal Julián Forero, 'Fuchi', uno de los principales voceros de las manifestaciones, la gran marcha saldrá del punto de la Biblioteca Virgilio Barco y se dirigirá a la Plaza de Bolívar. La convocatoria, según mencionó, se debe a que venció el plazo para que el alcalde Carlos Fernando Galán respondiera a las peticiones de los gremios, los cuales habían entregado un documento solicitando un espacio participativo para exponer los problemas que aquejan a quienes circulan diariamente por la capital, relacionados con las cámaras fotomultas, los agentes de tránsito, entre otros.

Según la última actualización de la Secretaría de Movilidad, hacia las 11 de la mañana se presentan las siguientes afectaciones viales por manifestaciones:

Avanzan



Calle 26 con carrera 66, Occidente-Oriente

NQS con calle 26, Norte-Sur

Carrera 7 con calle 53, Norte-Sur

NQS con calle 19, Sur-Norte

Av. Américas con carrera 50, Occidente-Oriente

Bloqueo

Av. Boyacá con calle 79, ambos sentidos

En la mañana, varios motociclistas bloquearon las vías en las inmediaciones de la oficina de la Secretaría de Movilidad del Patio Álamos, en el occidente de Bogotá, cerca al Aeropuerto Internacional El Dorado. En el punto, dejaron caer cientos de cascos a las vías desde un camión.

