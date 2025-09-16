En vivo
Video: abuchean a precandidato presidencial Santiago Botero en bloqueos de motociclistas en Bogotá

Video: abuchean a precandidato presidencial Santiago Botero en bloqueos de motociclistas en Bogotá

"Fuera, fuera", le gritaba la multitud, según se ve en videos compartidos por algunos de los manifestantes en redes sociales. Los manifestantes se dirigen hacia el sur por la NQS y la 63.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: septiembre 16, 2025 11:45 a. m.


