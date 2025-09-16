EN VIVO | Paro en Bogotá hoy martes 16 de septiembre: trancones, puntos de concentración y movilidad

Bogotá tendrá este martes 16 de septiembre una jornada de manifestaciones convocada por varios sectores del gremio de conductores y transporte, respaldados por asociaciones, clubes de motociclistas, trabajadores de de plataformas digitales y transportadores de carga. Se anticipan complicaciones en la movilidad en varios sectores.

(Lea también: ¿Colegios de Bogotá tendrán clase este martes 16 de septiembre pese a paro? Distrito responde).

De acuerdo con los voceros de las protestas, se espera que las movilizaciones inicien sobre las 5 de la mañana y que cuenten con una amplía participación.



Siga el EN VIVO de MOVILIDAD EN BOGOTÁ:

6:15 a. m. | Convocan marcha desde dos puntos: vea cuáles son

Además de los puntos de concentración conocidos, el concejal Julián Forero, uno de los principales voceros de la protesta, anticipó en sus redes sociales que la gran marcha saldrá del punto de la Biblioteca Virgilio Barco a las 8 a. m., mientras que a las 9 a. m. habrá una concentración en la Plaza de Bolívar.

Se debe destacar que esta convocatoria se da luego de que venciera el plazo para que el alcalde Carlos Fernando Galán respondiera a las peticiones de los gremios. El 9 de septiembre terminó el tiempo fijado por más de veinte sectores del transporte que, en una reunión oficial, entregaron un documento solicitando un espacio participativo para exponer de primera mano los problemas que aquejan a quienes circulan diariamente por la capital.



5:40 a. m. | ¿Dónde serán las manifestaciones hoy?

De acuerdo con la información difundida por los organizadores y confirmada por Noticias Caracol, los puntos de encuentro estarán distribuidos en diferentes zonas de la ciudad desde las 5:00 de la mañana, lo que anticipa complicaciones en la movilidad en corredores claves durante la hora pico.

Este es el listado completo de los puntos de concentración:



Zona sur: autopista Sur con av. Villavicencio

Zona centro: Plaza de Bolívar y carrera 11 con calle 69

Zona norte: calle 95 con carrera 15

Zona centro occidente: av. Esmeralda con calle 63 (Biblioteca Virgilio Barco)

Zona sur oriente: calle 38 a sur con carrea 34 d (centro mayor)

Zona noroccidente: av. Ciudad de Cali con av. Suba

*Noticia en desarrollo. Espere ampliación en breve...

