En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
DESCERTIFICACIÓN
PARO EN BOGOTÁ
MEDELLÍN
LOS INFORMANTES
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / EN VIVO | Paro en Bogotá hoy martes 16 de septiembre: trancones, puntos de concentración y movilidad

EN VIVO | Paro en Bogotá hoy martes 16 de septiembre: trancones, puntos de concentración y movilidad

Gremios de conductores convocaron una manifestación para este martes. Siga el minuto a minuto de la movilidad en Bogotá.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: septiembre 16, 2025 06:17 a. m.
Comparta en:
Movilidad en Bogotá hoy
Movilidad en Bogotá hoy
colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad