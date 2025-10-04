En vivo
BOGOTÁ  / Motociclistas atropellaron a cinco agentes de tránsito y trataron de huir por el barrio La Macarena

Motociclistas atropellaron a cinco agentes de tránsito y trataron de huir por el barrio La Macarena

En la noche de este viernes varios agentes de tránsito resultaron heridos tras ser embestidos por motociclistas, mientras que estos conductores fueron detenidos y agredidos por miembros de la comunidad del barrio La Macarena.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 4 de oct, 2025
