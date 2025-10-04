Motociclistas atropellaron a cinco agentes de tránsito y trataron de huir por el barrio La Macarena

Momentos de angustia se vivieron anoche en el barrio La Macarena, luego de que, según las autoridades, un grupo de motociclistas en medio de un pique ilegal atropellara a cinco agentes de tránsito. Los habitantes de ese sector de la localidad de Santa Fe están desesperados. Aseguran que esa situación se ha vuelto insostenible, porque si bien los piques ilegales se vienen reportando desde hace 5 años, se han registrado con mayor intensidad durante los últimos meses y la situación de ayer fue particular.

Seis personas resultaron lesionadas, 15 motociclistas fueron capturados por parte de las autoridades y sus motocicletas fueron inmovilizadas. La misma comunidad decidió salir para enfrentar a los motociclistas. Cinco agentes de tránsito fueron embestidos por un grupo de motociclistas sobre la avenida Circunvalar con calle 26. A toda velocidad y sin respetar un puesto de control que se encontraba allí, atropellaron a los uniformados. Según las autoridades, estas personas hacían un pique ilegal sobre las 10:30 de la noche, algo que se convirtió en frecuente.

"Ayer realizamos un operativo de control de piques ilegales en la localidad de Santa Fe. Durante el procedimiento algunos conductores reaccionaron de forma agresiva hacia nuestros agentes, hacia la misma comunidad, lo que ocasionó lesiones y perjuicios tanto a nuestros agentes como a los ciudadanos (...) Respetar las normas de tránsito no es opcional, es una obligación", dijo en unas declaraciones Richard Sanabria, comandante de agentes civiles de tránsito.



Seis personas resultaron heridas, entre ellas un agente de tránsito, un policía, tres habitantes de la zona y un conductor. Tres de ellos fueron remitidos a centros asistenciales. Entre el caos y el desorden, los motociclistas interrumpieron la calma del barrio La Macarena buscando una salida para escapar de las autoridades. Allí fueron retenidos por la comunidad mientras llegaba la Policía. Cansados del ruido y del peligro de los piques ilegales, con palos y hasta con escaleras impidieron que los motociclistas huyeran. Otros vecinos atemorizados entre el sonido de los gritos y las sirenas grabaron desde su ventana.

La policía capturó a 14 personas adultas y aprehendió a un menor de edad. Además, inmovilizó 15 motocicletas. "Invitamos a la comunidad a seguir denunciando estos comportamientos contrarios a la convivencia para acudir de inmediato y y restablecer la misma en cada uno de sus barrios", dijo el coronel Carlos Torres, comandante de la Estación de Policía de Santa Fe. Los dispositivos de seguridad en el centro de Bogotá serán reforzados para impedir que se sigan desarrollando este tipo de piques ilegales.



¿Qué dijo la comunidad sobre los piques ilegales?

Situaciones como la de ayer tienen desesperados a los habitantes de este barrio, pero no solo de esta zona, también de otros sectores aledaños, como el barrio Perseverancia, Bosque Izquierdo, Germania, San Diego y San Martín. Los piques ilegales se vienen haciendo sobre la avenida Circunvalar. Como las autoridades han instalado dos retenes, lo que hacen los motociclistas es desviarse por los barrios de esta zona.



"Ha estado terrible la situación porque los vecinos están desesperadas de no poder dormir y entonces han empezado ciertos enfrentamientos con la propia comunidad de moteros, lo cual es muy peligroso para nosotros", explicó Mónica Almanza, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio La Macarena.

"Mucho ruido, no deja descansar de nada. Si hoy yo me mucho estresando con esas motos. No podemos dormir, a veces nos trasnochan hasta altas horas de la noche", Jorge Martínez, habitante del sector. "La salud mental en términos de que no puedo dormir. Me genera profunda ansiedad, a mi esposo también. A mí me tocó ir donde psiquiatra para que me diera medicamento, un inductor de sueño", aseguró Luz Guillermina Sinning, otra habitante.

Alexis Mesa, otro habitante de la misma zona dijo que hacer piques "es una actividad que se está saliendo de control porque consigo trae apuestas ilegales, trae inseguridad en los barrios, trae violencia y esto está causando que los mismos vecinos tomen justicia a mano propia, que es lo que no estamos queriendo", Alexis Mesa

Problemas de seguridad, de movilidad y de salud mental son los que más denuncian los habitantes de esta zona de la localidad de Santa Fe en el centro de la capital colombiana y han hecho una advertencia porque a través de redes sociales los mismos motociclistas han anunciado que Hoy nuevamente van a tomarse estas vías, la calle 26 y también la avenida Circunvalar para hacer los piques ilegales. Por eso la comunidad pide una intervención urgente por parte de las autoridades.

MATEO MEDINA ESCOBAR/PAULA BELALCÁZAR MÓRTIGO

NOTICIAS CARACOL