Video muestra el momento exacto en que camioneta del accidente múltiple en Bogotá pierde el control

Una tragedia se tomó la mañana de este lunes 19 de enero de 2026 en la localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá, luego de que una camioneta, según los reportes de la Policía, se quedó sin frenos y provocó un accidente múltiple que dejó un peatón fallecido y seis personas heridas.



El siniestro se registró sobre las 9:10 a.m. en la carrera 18L con calle 65B Sur, barrio Lucero Medio. El hecho involucró a un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), tres vehículos particulares y un peatón. La vía permaneció totalmente afectada mientras los organismos de emergencia atendían la situación.

Noticias Caracol conoció un video de cámara de seguridad muestra el momento exacto en el que la camioneta, al parecer con fallas mecánicas en el sistema de frenos, pierde control cuadras antes del lugar del accidente, cerca de las 08:54 a.m., pasa por el lugar para luego arrollar al peatón antes de colisionar con los demás vehículos detenidos en un paradero del SITP.

El coronel Jhon Silva, comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá, explicó la dinámica del accidente: "Se presenta un choque múltiple donde se ven inmersos 3 vehículos del servicio particular y un bus del sistema público de la ciudad. El evento se origina cuando uno de estos vehículos particulares, al parecer por fallas mecánicas, lamentablemente arrolla a un peatón, el cual pierde la vida en el lugar de los hechos, y posteriormente colisiona con los otros 3 vehículos".



El peatón fallecido fue identificado como un ciudadano venezolano de 74 años, quien murió en el lugar del accidente debido a la gravedad de las lesiones. Seis personas resultaron heridas y fueron trasladadas a diferentes centros de salud de la ciudad para recibir atención médica. Entre los lesionados se encuentran los conductores de dos vehículos particulares: el automóvil de placas HAQ396 y el conductor de la camioneta que perdió el control.



Según el coronel Silva, el caso será investigado por la Fiscalía General de la Nación, quien será la entidad encargada de determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que originaron este lamentable

hecho.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad han sido clave para establecer la secuencia de los hechos y serán incorporadas como evidencia en la investigación de la Fiscalía. Por ahora, las autoridades hacen un llamado a la precaución en la vía para evitar tragedias como esta.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co