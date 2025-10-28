Video | Mujer lanzó a su hija de 10 meses al río Bogotá: dos policías lograron rescatarla

Una madre decidió lanzarse junto con su hija de 10 meses al río Bogotá en el barrio Lisboa de la localidad de Suba, en el occidente de la capital. Dos uniformados de la Policía Metropolitana también se lanzaron inmediatamente al agua para rescatar a la bebé y a la mujer, quien aún no ha explicado las razones que la llevaron a cometer este acto que puso en peligro su vida y la de la menor.

"No, Dios mío señor", dijo uno de los testigos al ver que la niña estaba en el agua sucia del río, según se puede ver en un video que captó lo ocurrido. Minutos antes, los dos uniformados intentaron persuadir a la mujer de que no se lanzara junto con su hija. Sin embargo, al parecer, ella hizo caso omiso y saltó, por lo que, junto con un transeúnte que pasaba por la zona, los policías ingresaron al agua para rescatarlas a ambas.

"Al llegar observamos que estaba la ciudadana con la menor ahí, y la intentamos persuadir, que intentara cambiar de decisión, a lo que ella coge y lanza a la menor y, posteriormente, se tira ella. Al ver esa acción, decido tirarme al río y mi compañero se tira también", contó para Noticias Caracol el subintendente de la Policía del CAI La Gaitana de Suba, Cristian Ortiz.



Los uniformados indicaron que decidieron arriesgarse para salvar a la bebé, sin importar la contaminación del agua, ni la inclemencia del clima. "Al ver que la mujer lanzó a la niña, pues yo sin pensarlo, con mi compañero, me lanzo al río y logro recatar a la niña con vida. Gracias a Dios que puso en mí como si fuera un ángel para salvar a esa menor", añadió el patrullero Erick Echeverría, también pertenecientes al CAI de La Gaitana de Suba.



La madre también fue puesta a salvo por los mismos hombres que se jugaron la vida por rescatarlas. "Le logro quitar a la menor a la señora y se la pasó mi compañero. Mi compañero la saca, gracias a Dios. Y yo más adelante logro sacar a la señora también, rescatándola", añadió el subintendentes Cristian Ortiz.

Las dos mujeres están internadas en el hospital de Engativá. La Policía Metropolitana, por su parte, está a la espera de la evolución de la mamá para así comenzar el proceso de judicialización. Mientras tanto, el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), se hará cargo de la pequeña.

"Nosotros desde nuestra formación en las escuelas juramos siempre llegar hasta las últimas instancias para salvarle la vida a todos los bogotanos", añadió el Teniente Coronel Jhon Díaz, comandante encargado de la estación de Policía de Suba. En esta localidad, desde que se registró el suceso, a los uniformados involucrados se les llama los "ángeles de la Policía".

*Esta nota contó con la reportería de Edward Porras, el Ojo de la Noche de Noticias Caracol

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL